Las Muertas vs. Las Poquianchis: diferencias de la serie y la historia real de las asesinas más temidas de México

La serie de “Las Muertas” lidera las listas de popularidad en una plataforma de streaming y su historia ha acaparado la atención del público. Esto gracias a la forma en que se llevó a la pantalla la historia criminal de las Poquianchis que marcó a México en los años 50 y que hasta la actualidad sigue estremeciendo por la crueldad de sus responsables.

Aunque se trata de una versión que retoma ciertas partes basadas en la historia real, también contiene ficción, pues está inspirada en el libro de Jorge Ibargüengoitia publicado en 1977. Por lo que hay episodios que no representan del todo a la verdad de este grupo de mujeres que creó un imperio de terror con burdeles y prostíbulos donde retenían por la fuerza a mujeres y llegaban a asesinarlas si se revelaban.

A continuación, te contamos cuáles son las principales diferencias de la serie con la historia real.

Eran 4 hermanas, no 3

Según los archivos disponibles, el grupo de Poquianchis se conformaba por 4 hermanas:



Delfina

María del Carmen

María de Jesús

María Luisa González Valenzuela.

No obstante, en la producción televisiva se representaron únicamente a tres hermanas: Arcángela, Serafina y Eulalia, aunque solo las dos primeras desarrollaban un papel crucial en los crímenes.

Los nombres de las hermanas Baladro son falsos

Si bien la identidad de las hermanas González Valenzuela quedó plenamente expuesto una vez que fueron descubiertas por las autoridades y se supo sobre sus terribles antecedentes sanguinarios, ni en el libro ni en la serie de “Las Muertas” se proporcionan los nombres exactos y se les da el apellido Baladro. Esto permite explorar diferentes ángulos de cada personaje, sin tener que seguir un orden en específico.

Instagram / @netflix La historia de las hermanas Baladro no es completamente igual al caso de Las Poquianchis

Las Poquianchis fueron descubiertas por una víctima

A diferencia de lo que se muestra en esta serie protagonizada por Arcelia Ramírez (Arcángela Baladro) y Paulina Gaitán (Serafina Baladro), las temibles hermanas no cayeron ante la policía por una venganza en contra de un hombre. En la vida real, a Las Poquianchis las denunció una de las víctimas que logró escapar con vida.

¿"Las Muertas” tendrá segunda temporada?

No se ha confirmado que “Las Muertas” esté contemplada para una segunda temporada. Uno de los motivos por los que este proyecto podría no renovarse, es porque se trata de una miniserie y a lo largo de seis capítulos se aborda prácticamente toda la obra de Jorge Ibargüengoitia, por lo que no hay “asuntos pendientes” en la trama.