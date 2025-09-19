“La Calavera”: El personaje que está marcando a Netflix gracias a Mauricio Isaac

Mauricio Isaac es un actor mexicano que ha dado mucho de qué hablar tras dar vida a “La Calavera”, dentro de la serie de Las Muertas, la cual está basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia. Issac, describe a este personaje como: “no se define ni como señora ni como señor, simplemente es “La Calavera”, un cómplice de las hermanas Baladro dispuesto tanto a calentar unas tortillas como a enterrar un cuerpo.

Mauricio Isaac: Trayectoria y carrera del actor

Isaac nació en 1974 en la Ciudad de México. Desde temprana edad ha logrado consolidar una sólida carrera artística con una trayectoria que abarca más de dos décadas, principalmente dentro de cine independiente, teatro y televisión. Es gracias a su versatilidad y perseverancia que ahora es considerado como uno de los intérpretes más respetados dentro del panorama actual.

El éxito de Las Muertas en Netflix

Las Muertas, tuvo su estreno en streaming el pasado 10 de septiembre, logrando desde el primer día posicionarse como un fenómeno, acumulando más de 3.9 millones de reproducciones en su primera semana, con lo que se colocó en el segundo lugar dentro del Top 10 de series no habladas en inglés. Se estima que la producción dirigida por Luis Estrada tuvo un impacto económico estimado en 350 millones de pesos mexicanos, logrando posicionarse como uno de los estrenos más fuertes en streaming del año.

La historia detrás: ¿Quiénes eran “Las Poquianchis”?

La serie de “Las Muertas” está basada en hechos reales, sobre la vida de las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, quienes entre 1945 y 1964 dirigieron una red de explotación sexual y trata de mujeres principalmente en Guanajuato y Jalisco, historia que inspiró la novela de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977 y ahora adaptada a la pantalla.

Un papel que marca un antes y un después

Para el actor Isaac, el interpretar a “La Calavera” representó un reto actoral único, pues darle vida a un personaje que es pieza clave de la dinámica de las hermanas Baladro. Su interpretación ha sido uno de los elementos más comentados de la serie y lo consolida como un actor capaz de asumir personajes complejos y memorables.