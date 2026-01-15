¿Las tienes? Las 3 monedas mexicanas que pueden valer mucho dinero y se venden todavía en 2026

Las monedas mexicanas antiguas o de colección podrían valer mucho dinero en 2026. De acuerdo con expertos, existen ediciones muy buscadas por coleccionistas, y es posible que tengas una guardada en un cajón o incluso en tu cartera sin saber su verdadero valor. ¿Cuáles son y qué detalles las hacen tan especiales?

Según el especialista en numismática Gary Monedas Billetes, hay tres ejemplares que podrían ser especialmente valiosos y que actualmente se ofertan en plataformas de venta en línea por miles de pesos.

Estas son las monedas mexicanas que valen mucho en 2026

Moneda de 10 pesos Miguel Hidalgo (1990): Es un ejemplar fabricado en acero inoxidable, con un peso de 3.84 gramos y un diámetro de 19 mm. Fue acuñada a máquina. De acuerdo con el portal Numista, en el reverso aparece Miguel Hidalgo y Costilla de frente, con el valor nominal colocado de forma vertical a la izquierda.

Así es la moneda de 10 pesos de Miguel Hidalgo.|(ESPECIAL/Numista)

Moneda de 100 pesos de Venustiano Carranza (1990): Está hecha de bronce de aluminio y tiene un diámetro de 26.5 mm. Presenta la imagen de Venustiano Carranza Garza mirando hacia la derecha, con siete puntos en la parte superior. Su canto es estriado, interrumpido por secciones lisas, según detalla Numista.

Así es la moneda de 100 pesos de 1990.|(ESPECIAL/Numista)

Moneda de un peso de Morelos (1969): De acuerdo con el Banco de México, esta moneda ya no se encuentra en circulación. Está fabricada en cuproníquel y tiene un diámetro de 29 mm. En el reverso aparece José María Teclo Morelos y Pavón orientado hacia la izquierda.

Así es la moneda de un peso de 1969.|(ESPECIAL/Numista)

¿Dónde vender monedas valiosas?

Si crees que tienes una moneda valiosa —ya sea por errores de acuñación, por ser de colección o por tratarse de una pieza rara—, lo más recomendable es acudir a casas especializadas en numismática. Ahí podrán analizarla y determinar su precio real.

En estos lugares realizan un diagnóstico sobre su autenticidad, antigüedad y estado de conservación, además de orientarte sobre la mejor forma de venderla u ofrecerla a coleccionistas. Incluso, es posible que recibas una oferta en ese mismo momento.

Este proceso también te ayudará a conocer el valor real de tus monedas y a evitar estafas o engaños, muy comunes en el mundo del coleccionismo.