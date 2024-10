Liam Payne, ¿quién era el miembro de One Direction que murió tras caer de un edificio en Argentina?

El mundo del espectáculo está de luto, pues este 16 de octubre se confirmó la muerte de Liam Payne , miembro de One Direction, a los 31 años de edad. Liam, quien se encontraba en Argentina, aparentemente cayó del balcón de su habitación en hotel en Buenos Aires.

Se desconocen las causas por las que el accidente sucedió, pero sin duda ha conmocionado a más de uno. Liam, empezó carrera en la adolescencia y alcanzó fama internacional con el grupo británico de One Direction. Ésta es su historia.

¿Quién era Liam Payne?

Liam James Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. En 2010, participó en el show de The X Factor, oportunidad que le permitió formar parte de una banda formada por los chicos más prometedores de la competencia y que pasarían a la historia: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y, por supuesto Liam Payne.

Así nació One Direction, una banda que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Con éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Story of My Life”, One Direction conquistó las listas de éxitos y los corazones de millones de fans en todo el mundo.

La carrera en solitario de Liam Payne



Fue en 2016 cuando One Direction anunció una pausa indefinida de los escenarios; esto le permitió a sus integrantes probar suerte por solitario. A los pocos meses, Liam lanzó su primer sencillo, “Strip That Down”, posicionándolo como uno de los artistas más prometedores de la nueva generación. A lo largo de su carrera en solitario, Liam Payne experimentó con diferentes estilos musicales, desde el pop hasta el R&B, demostrando su versatilidad como artista.

En 2023, Liam reveló que ya estaba trabajando en su segundo álbum de estudio y en marzo de 2024 lanzó “Teardrops”, el primer sencillo de la nueva producción y el cual fue coescrito con JC Chasez, de NSYNC. Se desconoce si el disco verá la luz pronto tras la lamentable noticia.

Discografía

One Direction: Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four, Made in the A.M.

Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four, Made in the A.M. En solitario: LP1 (álbum de estudio), numerosos sencillos como “Strip That Down”, “Bedroom Floor”, “For You” (junto a Rita Ora), “Familiar” (junto a J Balvin), “Polaroid” (junto a Jonas Blue y Lennon Stella), “Stack It Up” (junto a A Boogie wit da Hoodie), y “All I Want (For Christmas)".

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, tanto con One Direction como en solitario, Liam Payne recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo:

American Music Awards

Billboard Music Awards

BRIT Awards

MTV Europe Music Awards

¿Liam Payne tenía hijos?

Liam Payne mantuvo una relación sentimental con la modelo Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, la pareja se separó en 2018.

Actualmente, Liam tenía una relación con la influencer Kate Cassidy, con quien empezó a salir en octubre de 2022.

¿Cuál era la fortuna de Liam Payne?

De acuerdo con estimaciones, su fortuna ascendía a 47 millones de libras en 2020. Además, tenía varias residencias en Malibú, California e Inglaterra.