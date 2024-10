Liam Payne, integrante de One Direction murió tras caer de un edificio en Argentina

Liam Payne, cantante británico de 31 años, falleció el día de hoy, miércoles 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires, según lo informan los reportes policiales. El artista se encontraba en Argentina, pues asistió al concierto Niall Horan en el recinto de la Arena Movistar.

La llamada a las autoridades reportó que había un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia nociva; sin embargo, aún no hay nada confirmado sobre los hechos, pues la policía se encuentra en proceso de investigación para saber si se trata de un accidente o un suceso intencional.

¿De qué murió Liam Payne?

Los reportes indican que Liam Payne, exintegrante de One Direction, cayó desde el balcón de un tercer piso donde se encontraba hospedado (Hotel Casa Sur) ubicado en la calle Costa Rica 6032 de Palermo, Argentina, por lo cual vecinos y empleados del establecimiento dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes al llegar confirmaron su muerte.



La noticia ha conmocionado inmediatamente a miles de fanáticos, debido a la muerte tan prematura del cantante, ya que muchos lo conocieron desde los inicios de su carrera artística en One Direction, banda que alcanzó fama mundial y de la cual muchos anhelaban su regreso.

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne nació un 29 de agosto de 1993 en Reino Unido y desde una edad temprana mostró gran gusto e interés por la música y el arte, por lo que empezó a cantar desde los 6 años. A los 12 años, Payne se encontró con un gran obstáculo, debido a que fue diagnosticado una disfunción renal, misma que lo obligó a someterse a varios tratamientos y una vida con muchos cuidados.

The X factor cambió la vida para Liam Payne, quien hizo una primera audición en el año 2008, lamentablemente no logró llegar a la etapa final; sin embargo, esto no fue motivo para rendirse, pues el joven resiliente regresó a las audiciones, donde finalmente los jueces decidieron a Liam junto con Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, para formar la exitosa banda One Direction, la cual hizo una revolución en la industria de la música, ya que en muy poco tiempo alcanzaron la fama y se posicionaron en el gusto del público.

