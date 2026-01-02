¡Lluvias y mucho frío! Así estará el clima en México hoy sábado 3 de enero 2026

El primer fin de semana del año finalmente ha llegado. Después de todas las festividades que hubo en las últimas dos semanas, las personas se preparan para enfrentar un 2026 con el mejor ánimo posible , aunque estas deberán cuidarse del clima que habrá en México, sobre todo, en cuanto a lluvias y frío se refiere.

La temporada de invierno se mantiene con fuerza al interior de la República Mexicana, por lo que serán muchos los estados del país que deberán lidiar con las consecuencias de las lluvias y las bajas temperaturas a lo largo de este sábado 3 de enero del 2026. ¿Cuáles son los principales?

¿Qué estados tendrán lluvias y frío hoy sábado 3 de enero?

El Servicio Meteorológico Nacional explica que, durante este fin de semana, llegará una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que aumentará el potencial de un ambiente frío y muy frío en ciertos estados de la República Mexicana, por lo que no se descartan posibles bancos de niebla.

|Conagua

Por tal motivo, se esperan mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en Nuevo León, Sonora, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Puebla, y mínimas de 0 a 5 grados en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, San Luis y Aguascalientes.

En cuanto a las lluvias, el SMN pronostica intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Michoacán, Baja California, Oaxaca y Guerrero; lluvias aisladas en Colima, Jalisco y Chiapas, y fuertes rachas de viento en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, respectivamente hablando.

¿Cómo evitar enfermedades respiratorias en la temporada de frío?

Los chicos y grandes del hogar son los que más propensos están de tener enfermedades respiratorias durante esta época invernal . Debido a ello, se recomienda que estos se tapen con distintas capas de ropa, así como lavarse cotidianamente las manos y evitar, en consecuencia, cambios bruscos de temperatura.