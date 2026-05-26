7 ideas para hacer flores de crochet fáciles, para decorar tu casa o regalar
Cojines, portavasos o hasta ramos para regalar... Estas ideas de flores de crochet son multiusos, se ven hermosas y hasta te puedes relajar haciéndolas.
Actualmente el crochet es una de las artesanías más populares para aprender y hacer en casa. Existen muchos patrones gratis para descargar y tutoriales en línea que prometen ayudarte con tus creaciones y volverte una experta. A continuación te compartiremos algunas ideas para hacer flores de crochet que puedes aprovechar en diversas decoraciones para tu hogar o pueden formar parte de un regalo original y bonito.
Para dar forma a los siguientes diseños ya debes tener un conocimiento mínimo de esta famosa técnica de tejido a mano.
7 ideas para hacer flores de crochet
1. De un solo color
Arrancamos la lista con un patrón que no requiere demasiado detalle en cuanto a diversidad de colores o tamaño. Estas flores pueden servirte como punto de partida para todo tipo de manualidades.
2. Flores de crochet con 5 pétalos y 2 colores
Aunque sigue siendo un diseño para principiantes, esta idea de dos colores puede dar forma a detallados y frondosos ramos de flores para regalar en un cumpleaños u otra fecha especial.
3. Pulseras de crochet
Esta creadora de contenido diseñó un patrón para hacer pulseritas de flores de crochet, que puedes hacer en diversos colores y usar con todos tus outfits o repartir entre tus amistades y familiares.
4. Margaritas de crochet
@julivissani 🌼TUTORIAL MARGARITAS TEJIDAS 🌼 Para recibir la primavera con todo! 🪻🌻🌷🌺 Llegó un nuevo patrón gratuito, Tutorial Margaritas, súper fáciles y rápidas de tejer! 🧶 Lo que vas a necesitar: aguja crochet 2.75mm e hilitos de color amarillo para el centro y del color que quieras para tus Margaritas 🌼 🌸 Patrón: 1:Am de 6mp 2: 6am.Cerrar con pe Pétalos: levantar 12 cad al aire y dsd la 4ta tejer: 4var., 2mvar., 2mp ,1pe. Saltar 1pe de base y repetir hasta tener 12 pétalos. Tejer pe todo alrededor . Centro: 1: Am de 6mp 2: 6 aum 3-4: 12mp Cerrar y coser a la margarita 🌷 Si te gustó este tutorial dale like, comenta, compartí y guárdalo para tenerlo siempre cerquita ! 🫶🏼 🌷Vos en qué color vas a tejer tus Margaritas?! Ya pensaste todos los usos que podes darle?! Que disfrutes tu tejido. Un beso, Juli 🙋🏻♀️🧶 #florestejidas #flortejida #crochet #florencrochet #tejido #tejidoscrochet #tejedorasdeinstagram #tejedoras #crochetinspiration #crocheting #lovecrochet #pattern #patrongratuito #freepatron #tejidoargentino ♬ sonido original - julivissani
Existen diseños que están dedicados a una especie particular de flores, y aquí tenemos un excelente ejemplo. Las margaritas son ligeramente distintas a los diseños anteriores, por la forma alargada de los pétalos y porque el acabado en este diseño es más "plano".
5. Claveles
Nos encantó la textura aparentemente "irregular" de este clavel, en un diseño que también contempló la creación de un tallo artificial y hojitas tejidas.
6. Flores tropicales tejidas
Este diseño destaca por su originalidad, porque específicamente imita las tonalidades que suelen tener las flores tropicales. Se ve exuberante y fuera de lo común, aunque sigue siendo una artesanía tejida para principiantes. Se puede usar, por ejemplo, para hacer clips para el pelo.
7. Tulipanes
Los tulipanes están entre las flores favoritas para regalar. Por esta razón, también hay patrones para hacerlas con la técnica del crochet.