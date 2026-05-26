“Me traicionó”: Christian Nodal confirma pleito con su papá

Aunque nadie lo ha confirmado de manera abierta (las partes en conflicto), Christian Nodal declaró de manera particular en una de las charlas que ha sostenido en días recientes. El Forajido comentó que a lo largo de su vida se ha dado cuenta de malos manejos y traiciones en el ámbito monetario. Entonces, aunque nadie lo dice directamente, se sabe que hay un conflicto severo con su padre y tal vez con la madre.

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¿Nodal confirmó que su papá le robó dinero?

Eso es lo que todos quieren escuchar, sin embargo hay una situación de cuidado en las declaraciones, pues se ha reportado un proceso legal que podría verse afectado. En ese contexto fue donde el sonorense habló con el periodista Javier Paniagua… donde soltó comentarios que parecen dardos lanzados muy directamente.

“Cuando empieza a haber dinero, ya no vivir al día, cambian todo el tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: Ah, pues este g..y me traicionó… Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos, y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

Ante estas declaraciones, la gente en redes sociales no tardó en comentar que está hablando de su papá. Y es que es sabido que Jaime González se encargó de la carrera de su hijo durante los primeros años. No está confirmado, pero tras su boda con Ángela Aguilar… existió un distanciamiento general de Nodal hacia su familia.

¿Christian Nodal es dueño de su marca o ya la perdió?

Precisamente en medio de ese conflicto es donde recae toda la polémica alrededor del pleito familiar. Parece (reportan desde varios frentes de insiders) que Jaime González “renovó” los derechos del nombre de Christian Nodal, esto sin que el músico de 27 años tuviera parte en ello. Por ello fue el escándalo del video musical, por eso borró todo registro de sus redes sociales y por eso se hace llamar El Forajido.

El gran problema es que para recuperar todo, Nodal tendría que desembolsar una cantidad NO costeable para él de manera inmediata. Todo esto… mientras estrenó material musical que ha causado su debido impacto al ser un compositor respetado en el medio.