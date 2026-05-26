Cómo depilar correctamente las cejas a partir de los 50 años para rejuvenecer el rostro

Si tienes más de 50 años y te gustaría aparentar menos edad puedes hacerlo sin necesidad de cirugías ya que puedes lograr esa apariencia con poco dinero, solo necesitas la técnica correcta de depilación. Es por eso que en esta ocasión te damos la fórmula para que logres unas cejas de impacto.

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Pasos para depilar la ceja y rejuvenecer el rostro

No importa si tienes mucha o poca ceja, en ambos casos seguir una técnica adecuada de depilación puede hacer toda la diferencia para que resaltes tus facciones e incluso para que las rejuvenezcas.

El primer paso es mapear tus cejas, para esto puedes hacer uso de una plantilla para cejas, esto para definir cuál es la adecuada para tu tipo de rostro o bien, puede hacer la técnica de efecto lifting Si decides guiarte bajo el efecto lifting deberás hacer uso de una lápiz para tener la base perfecta que funcione como guía de depilación Utilizarás un lápiz recto, el cual lo pondrás desde la aleta de tu nariz hacia arriba, lo que quede en la parte del centro deberás depilarlo. El siguiente paso es crear el arco del efecto lifting, para esto harás uso del lapiz, el cual pondrás en el borde exterior de tu nariz pasando por la parte exterior de tu pupila. Es importante que mientras realizar este paso mires hacia el frente. La zona más alta será tu punto más grande de referencia. Comenzarás a quitar el vello que quede fuera de la zona. El último paso consiste en poner el lápiz desde la aleta de la nariz hasta la punta del ojo. Es importante que la ceja no baje más allá del inicio de la ceja



Como detalle peina la ceja hacia arriba y los vellos que salgan del marco deberás cortarlos. Peina con gel para cejas para mantenerlas firmes y cepilla con cuidado. Para realizar estos pasos puedes hacer uso de pinzas o cera de depilar.

¿Es mejor depilar las cejas con cera o con navaja?

Esta es una de las preguntas que las mujeres más suelen hacerse. La depilación con cera es mucho mejor ya que retira el vello desde la raíz lo que te permite tener una zona limpia por al menos 3 semanas, en cambio si solo depilas con navaja solo estás retirando el vello que se ve de manera superficial sobre la piel y es probable que no solamente aparezca más vello de forma rápida sino que incluso el nuevo que nazca sea más grueso.