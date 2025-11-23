Lo pensarás la próxima vez que quieras decir “chafa": esto es lo que realmente significa esa palabra

La palabra chafa es una que cualquier mexicano utiliza a diario al referirse a cierto objeto como de mala calidad, aunque de manera coloquial, significado que a lo mejor más de uno desconocía, así como cuál es la manera correcta de escribir güey o wey, según la RAE.

De acuerdo con el portal México Desconocido, existen 2 versiones sobre su origen. La primera de ellas, es una variante de “chafallada”, una palabra gallega que significa cosas sin valor. Mientras que la segunda versión es una adaptación de chaff, que traduciéndola del inglés al español es desperdicio. Conoce cuál es la manera correcta de escribir quizá o quizás.

IA La palabra es utilizada por todos los mexicanos para referirse a cierto objeto como de mala calidad

Cabe resaltar que esta palabra no solamente tiene un significado en México, pues también es hablada en Centroamérica, principalmente en El Salvador, país donde se utiliza para referirse a las personas que están en las Fuerzas Armadas. Caso contrario en Nicaragua, pues es sinónimo de chanza.

Chafa provine del español chafallo, que significa remedio mal elaborado, y de la chafalonía, objetos inservibles de plata y oro que se utilizaban para fundir y hacer nuevas piezas, tal y como lo estipula el portal web Puente Libre.

Las maneras de utilizar la palabra chafa en el lenguaje

Chafa se empezó a utilizar en el año 1847, cuando las tropas de Estados Unidos invadieron México y los soldados utilizaban la palabra chaff al referirse algo de baja calidad, según un artículo de Radio Fórmula. Ahora que ya sabes su significado, estas son las maneras en las que podrás utilizarla.

