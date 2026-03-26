Lista de los países del mundo donde NO celebran Semana Santa y en Latinoamérica hay uno
Esta es una de las conmemoraciones más importantes del cristianismo, pero hay algunas naciones que no la consideran en su calendario
Semana Santa es la conmemoración más importante del cristianismo, ya que se festeja la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En México, esta fecha es muy importante, ya que es un periodo vacacional para disfrutar con familia, amigos o pareja. Sin embargo, hay una lista de países en el mundo que no lo celebran, entre ellos uno de Latinoamérica. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas donde puedes beber sin ser arrestado.
De acuerdo con varias fuentes, la Semana Santa se celebra en 120 países en todo el mundo y es en América Latina donde es oficial y se tiene la fecha registrada en el calendario, como lo son México, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, por mencionar algunos. Este es el pueblo de Jalisco donde hay pirámides nunca antes vistas y es ideal para ir durante un fin de semana.
El país de Latinoamérica que no celebra Semana Santa
Uruguay es el país de Latinoamérica que no celebra Semana Santa desde 1919, por lo que esta fecha no existe en la nación. Lo anterior, ya que a principios del siglo XX se estableció una ley que separó la Iglesia del Estado.
Debido a la promulgación de la ley de 1919, el país de América Latina rebautizó esta fecha como la Semana del Turismo, que en este 2026 se celebrará del 30 de marzo al 5 de abril con las siguientes actividades:
Marzo
- Día de la Tradición Uruguaya
- Fiesta de la Patria Gaucha
- Semana de la cerveza
- Festival del Olimar
- Cosquín Rock Uruguay
- Fiesta del pollo y la gallina
- Fiesta quesera
- Festival 150 años de Nuevo Berlín
- Festival Vuela Termas
- Festival Pan y Queso
- Fiesta Aparcerías
- Fiesta del Río y la Convivencia.
Abril
- Semana Criolla del Prado
- Festival del Asado con Cuero
- Festival Minas y Abril
- Fiesta de la Uva y el Vino
- Festival Cineteca
- Día de la Nación Charrúa
- Fiesta de la cerveza artesanal
- Festival Charqueada.
Además de Uruguay, no se celebra Semana Santa en Japón, Mongolia, Arabia Saudita, Irán, Uzbekistán y Somolia, por mencionar algunos.