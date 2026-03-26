Lista de los países del mundo donde NO celebran Semana Santa y en Latinoamérica hay uno

Semana Santa es la conmemoración más importante del cristianismo, ya que se festeja la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En México, esta fecha es muy importante, ya que es un periodo vacacional para disfrutar con familia, amigos o pareja. Sin embargo, hay una lista de países en el mundo que no lo celebran, entre ellos uno de Latinoamérica. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas donde puedes beber sin ser arrestado.

De acuerdo con varias fuentes, la Semana Santa se celebra en 120 países en todo el mundo y es en América Latina donde es oficial y se tiene la fecha registrada en el calendario, como lo son México, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, por mencionar algunos. Este es el pueblo de Jalisco donde hay pirámides nunca antes vistas y es ideal para ir durante un fin de semana.

Uruguay es el país de América Latina donde no se celebra Semana Santa; en su lugar festejan Semana del Turismo.|Pinterest

El país de Latinoamérica que no celebra Semana Santa

Uruguay es el país de Latinoamérica que no celebra Semana Santa desde 1919, por lo que esta fecha no existe en la nación. Lo anterior, ya que a principios del siglo XX se estableció una ley que separó la Iglesia del Estado.

Debido a la promulgación de la ley de 1919, el país de América Latina rebautizó esta fecha como la Semana del Turismo, que en este 2026 se celebrará del 30 de marzo al 5 de abril con las siguientes actividades:

Marzo



Día de la Tradición Uruguaya

Fiesta de la Patria Gaucha

Semana de la cerveza

Festival del Olimar

Cosquín Rock Uruguay

Fiesta del pollo y la gallina

Fiesta quesera

Festival 150 años de Nuevo Berlín

Festival Vuela Termas

Festival Pan y Queso

Fiesta Aparcerías

Fiesta del Río y la Convivencia.

Abril



Semana Criolla del Prado

Festival del Asado con Cuero

Festival Minas y Abril

Fiesta de la Uva y el Vino

Festival Cineteca

Día de la Nación Charrúa

Fiesta de la cerveza artesanal

Festival Charqueada.

Además de Uruguay, no se celebra Semana Santa en Japón, Mongolia, Arabia Saudita, Irán, Uzbekistán y Somolia, por mencionar algunos.