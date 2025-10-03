Este es el lugar más bonito de Acapulco, según la IA: ofrece deportes acuáticos y vida silvestre

No caben dudas de que Acapulco es muy conocido por tener hermosas playas y una activa vida nocturna pero a poquitos kilómetros se esconde un paraíso muy poco conocido llamado Laguna de Coyuca.

Programa 14 | 13 de agosto | ¡MasterChef Celebrity en Acapulco! [VIDEO] Los famosos hicieron dos grupos para cocinaron en Acapulco y presentar sus platillos ante los estrictos jueces en los retos de MasterChef Celebrity.

Este es un santuario natural que combina la calma de sus aguas con un escenario de aventura y es el destino perfecto para aquellas personas que buscan algo más que el sol y la arena tradicional.

¿Qué ofrece Laguna de Coyuca?

Laguna de Coyuca tiene 17 km de longitud y un hermoso mosaico de manglares, islas y fauna silvestre por lo que es muy sorpresivo para aquellos turistas que deciden visitar el lugar.

En la laguna se pueden realizar experiencias únicas relacionadas con los deportes acuáticos ya que sus aguas son muy tranquilas por lo que es ideal para practicar esquí acuático, wakeboard y recorridos en lancha. También para los que prefieren algo más relajado se puede hacer pesca tradicional o paseos en botes.

La riqueza natural que se presenta en el lugar es uno de sus más atractivos ofrecimientos debido a que se pueden observar más de 250 especies de aves, de las cuales muchas son migratorias, provenientes de Canadá y Estados Unidos que encuentran aquí su refugio durante el año. También en sus aguas habitan 14 especies de especies comestibles que lo transforman en un ecosistema vital para las comunidades de los alrededores.

Descubre Pie de la Cuesta, recién nombrado Barrio Mágico de Acapulco: entre el Pacífico y la laguna de Coyuca, ofrece playas vírgenes, surf al atardecer, paseos en lancha, ecoturismo y una exquisita gastronomía de mariscos frente al mar. ¡Naturaleza y aventura en un solo lugar! pic.twitter.com/6aHhGQIRWg — Secretaría de Turismo de Acapulco (@Sectur_Acapulco) July 30, 2025

La historia de este paraíso

Si bien comentábamos que el valor ecológico y los deportes que ofrece son muy llamativos, también es importante manifestar que Laguna de Coyuca ha sido escenario de historias del cine. Así por ejemplo nos encontramos que sus paisajes tropicales y la Cascada el Salto, formaron parte de la famosa película Rambo II, protagonizada por Sylvester Stallone. Este pequeño detalle hace que el lugar sea más atractivo para los turistas.

En el medio de la laguna encontramos 2 islas, una se llama Isla la Montosa que obtiene gran reconocimiento por su gastronomía local como al pescado a la talla y la Isla de los Pájaros, donde garzas, pelícanos y águilas ofrecen un espectáculo imposible de olvidar.

De esta manera tenemos a Laguna de Coyuca como un paisaje muy pintoresco pero también donde se pueden combinar deportes acuáticos, vida silvestre y cultura local. Sin dudas es especial para aquellos que buscan algo más en Acapulco.

