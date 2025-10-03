Linet Puente advierte en Ventaneando que no habrá holgazanes en La Granja VIP: “Viene buenísimo”

Linet Puente aprovechó unos minutos de su espacio en Ventaneando para darnos una probadita de lo que veremos en La Granja VIP, el reality show en el que participará como una de las críticas... ¡se muere de ansias por soltarnos todo el chisme y nos adelantó que los flojos no cabrán en este proyecto!

La Granja VIP: Linet Puente revela en Ventaneando TODO sobre su participación en el reality [VIDEO] Esta mañana se dio la noticia de que nuestra querida Linet Puente será parte de los críticos de La Granja VIP.

¿Qué dijo Linet Puente de La Granja VIP en Ventaneando?

Durante una divertida charla con sus compañeros de Ventaneando, Linet Puente no pudo ocultar su emoción por el estreno de La Granja VIP que ocurrirá en sólo 9 días: adelantó que habrá muchísimas actividades y dinámicas que mantendrán al límite tanto a las celebridades como a la audiencia.

“Viene buenísimo, Peter, no puedo revelar todavía muchos detalles pero sí les puedo decir que va a haber muchas dinámicas independientemente del 24/7: no sólo va a ser lo que vote la gente, sino lo que hagan en la granja”, declaró.

Linet Puente nos adelantó que, aunque no puede soltar todavía demasiados detalles de lo que veremos en La Granja VIP porque todo se mantiene en top secret, sí adelantó que los que vayan en plan de holgazanear se toparán con un panorama distinto y arrollador.

“Los granjeros se van a dividir, habrá unos que tengan una mejor posición que otros, habrá un capataz, va estar bien interesante cómo van a ir escogiéndose entre ellos y no los vas a ver sólo holgazaneando dentro de La Granja, tienen que hacer las actividades de una granja”, resaltó.

El frío y la falta de tecnología son algunas de las incomodidades que pondrán en jaque a los concursantes de La Granja VIP: ¡todavía faltan 8 concursantes por anunciar y el cacareo no podría estar más intenso en el gallinero!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Linet Puente, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Lola Cortés como parte de su equipo de críticos se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO... ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+!