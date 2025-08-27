Esta mascarilla casera es bastante efectiva para quitar puntos negros de la nariz; ¿cómo se aplica?

En ocasiones la búsqueda de soluciones para mantener lo más limpio posible el cuerpo nos lleva a sitios donde se gasta mucho o con procedimientos que no funcionan. Por ello, en este artículo se hace una invitación a probar con esta mascarilla casera. Es fácil de hacer, es económica y ha tenido buenos resultados. ¿Has intentado de todo para quitar los puntos negros de tu nariz? Probablemente esta sea la respuesta a tus frustraciones.

Programa 06 febrero 2024 Parte 1 | Increíbles mascarillas para cabello [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

Te puede interesar - ¿Qué tan efectiva es esta mascarilla casera para quitar las manchas de la cara?

¿Cómo se hace esta mascarilla casera para limpiar la nariz de puntos negros?

Aunque es totalmente normal tener estos puntos negros, muchas personas no se siente cómodas en el ámbito estético. En ocasiones la limpieza constante del rostro se vuelve imposible de concretar y por eso no se erradican, pero la solución llegó con esta mascarilla casera donde se requiere solamente bicarbonato de sodio y miel.

La preparación de la mezcla no tiene ninguna situación extraordinaria, por lo que se requiere:

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Dos cucharadas de miel orgánica.

Unas gotas de jugo de limón o aceite de coco (esto es opcional).

Y la preparación se concreta con los siguientes pasos:

1.- Mezclar la miel y el bicarbonato de sodio hasta tener una consistencia uniforme.

2.- Esta mezcla la debes colocar con masajes suaves sobre el rostro, enfocándote en las zonas con puntos negros.

3.- Ya esparcida la mascarilla, se debe dejar reposar en la cara entre 10 y 15 minutos.

4.- El rostro se enjuaga con agua tibia y se seca con una toalla suave.

5.- Y como recomendación final, se aconseja que esto se realice entre una o dos veces por semana.

¿Por qué salen los puntos negros en la nariz?

Esto es un asunto bastante común que ocurre porque los poros son obstruidos por la acumulación de grasa, células muertas y suciedad. No significa que se tenga una mala higiene en sí, pero se requiere de mucho enfoque para limpiar más allá de los baños o lavados constantes del rostro.

Por eso esta solución casera resultaría efectiva al ofrecer exfoliación, limpieza, hidratación y mantener suaves y frescas las zonas como la nariz, la barbilla o la frente. Pero si existen complicaciones, siempre es bueno recomendar acudir con un profesional de la salud, como es el caso de un dermatólogo.

Seguir leyendo - ¿Qué otras soluciones hay para quitar los puntos negros del rostro?