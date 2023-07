¿Qué pasa si tomo agua tibia en ayunas todos los días?

Algunas personas suelen consumir o recurrir por recomendación a ciertos remedios que ayudan con algo en específico y relacionado con la salud. Entre ellos, se encuentran el té de jamaica sin azúcar, el ajo crudo y hasta la cucharadita de oliva. Sin embargo, tomar agua tibia en ayunas igual es parte de estos remedios.

Y es que, se cree que tomar una taza de agua tibia en ayunas sola o acompañada con un poco de limón todos los días podría ayudarte a adelgazar, desintoxicar, mejorar la digestión, entre más beneficios.

Esto pasa si tomas agua tibia en ayunas todos los días

La gente relaciona consumir algo en ayunas para aprovechar sus efectos positivos, pero lo cierto es que no hay gran diferencia entre beberlo al iniciar el día, antes de dormir o en cualquier otro momento. Entonces, no hay pruebas de que tomar agua tibia en ayunas o antes de acostarte a dormir surta mejores efectos.

Sin embargo, tomar agua tibia en ayunas puede convertirse en un hábito para comenzar el día hidratado o finalizarlo, según consideres que tomar agua tibia antes de dormir es la mejor opción para ti. En este sentido, “beber agua caliente antes de acostarse es una forma estupenda de relajarse después de un día ajetreado”, describen algunos portales especializados.

¿Cuál es la correcta forma de tomar agua tibia en ayunas?

Si bien, tomar agua tibia en ayunas es algo seguro y saludable, hay que tener presente que la temperatura del líquido no sea alta para evitarte escaldar la lengua o algunas quemaduras. Como se ha dicho antes, se puede acompañar el agua tibia en ayunas con un poco de limón para aprovechar la vitamina C y el sabor, en caso de que el agua sola no sea muy atractiva para ti.

A pesar de que lo usual es beber café o alguna clase de té al iniciar el día, ciertamente “pueden deshidratar el organismo, sobre todo en dosis elevadas”, explican otros medios informativos, “pero también ofrecen algunos beneficios para la salud con moderación”.

