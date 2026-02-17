Este es el mejor truco para enamorar a tu crush, según la IA

El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, finalmente ha quedado atrás, motivo por el cual los enamorados pueden seguir con su rutina tal y como lo hacían antes de esta celebración. Ahora bien, si quieres tener un cambio radical en tu vida y enamorar a ese crush que tanto te gusta, la IA tiene la respuesta para ti.

Enamorar a tu crush puede parecer una tarea imposible debido a un sinfín de factores, entre los que destacan la pena que puedes tener, los pretendientes con los que la persona cuenta o, bien, la distancia entre los dos. No obstante, la Inteligencia Artificial ha brindado trucos y consejos para enamorar a este ser en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo puedes enamorar a tu crush, según la Inteligencia Artificial?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Chat GPT algunos trucos para enamorar a la persona que tanto te gusta. El primer gran consejo de la IA es contar con una actitud que sobresalga, misma que suele ser más importante que las palabras. Otro punto a detallar es contar con un lenguaje corporal abierto que permita una comunicación más estable entre ambos.

La mejor forma de ligar, según la IA, es a través de un intercambio divertido de palabras, más no una especie de entrevista. En función de lo anterior, para enamorar a una persona no es necesario tener siempre tu aprobación o viceversa, pues el valor de una persona depende del camino hacia una respuesta, y no de la conclusión per sé.

Del mismo modo, Chat GPT establece condiciones para iniciar una conversación a través del contexto en el que te encuentras con esta persona, por lo que resulta clave conocer parte de su personalidad a través de su tipo de humor, la forma en cómo contesta, la observación que tiene al momento de decir algo o, bien, el interés que tiene en ti.

¿Cuál es la importancia de las “preguntas abiertas” para enamorar a tu crush?

Chat GPT establece el uso de preguntas abiertas como una forma clara de comunicación entre tú y tu crush, esto a fin de que la plática sea más larga y amena. Bajo este punto, es recomendable hacer un coqueteo sutil a través del descubrimiento de sus gustos, así como la reacción y el interés genuino de tu parte por escucharlo o escucharla.