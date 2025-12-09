¿Cuáles son los mejores amuletos de la buena suerte para regalar, según el Feng Shui?

Con la llegada de las fiestas de Navidad, es usual que quieras darle algo especial a tu ser querido. Por eso es fundamental tener en mente varias opciones para regalar . Si quieres algo diferente, puedes optar por obsequiar los mejores amuletos de la buena suerte, para asegurarte de que esas personas reciban toda la abundancia.

Por eso el Feng Shui nos recomienda ciertos elementos. Para que los puedas considerar, te diremos qué opciones puedes dar en las siguientes fiestas, así que toma nota de todos los consejos al respecto.

¿Cuáles son los mejores amuletos para regalar?

La creadora de contenido Ana Asesora (@anaasesora) en su cuenta de TikTok explica que para regalar en Navidad podemos optar por los mejores amuletos, los cuales se encargarán de atraer la buena suerte, según el Feng Shui. Por lo que recomienda optar por las siguientes alternativas:

Pulsera de turquesa, un cuarzo de la abundancia y el ascenso.

Anillo atlante: despierta la intuición y te protege de las malas vibras.

Wu Lou de bronce eleva la energía.

Arbolito de armonía, un imán de paz emocional y amor verdadero.

Pulsera de riqueza infinita para que sea un año lleno de abundancia y riqueza.

Son elementos con los que les podrás enviar energía positiva a toda tu familia, permitiendo que sean fiestas y un año lleno de riqueza para todos, empleando las recomendaciones del Feng Shui. Recuerda que para tener ese poder, también debes proyectar esos sentimientos al momento de otorgar el artículo.

¿Qué debe llevar un árbol de Navidad para la buena suerte?

Además de regalar los mejores amuletos, también es fundamental conocer cuál es la mejor opción para colocar en el árbol de Navidad y atraer la buena suerte a las celebraciones. La cuenta de Vidente |Madame Antonieta recomienda aplicar lo siguiente:

En un saco rojo coloca 7 monedas de tu país y cuélgalo en tu árbol.

Cuelga una llave con un listón rojo.

En un saco de arroz agrega un puño de arroz.

Cuelga ramos de canela con un listón rojo.

Al colocarlos todos, siempre decretó que todo se va a cumplir y agradece al universo; serán elementos que se encargarán de atraer la abundancia y te abrirá caminos. Así que ponlos a prueba en las siguientes fiestas.