Conoce los mejores diseños de uñas para Halloween, según la Inteligencia Artificial

La cuenta regresiva para disfrutar del Halloween 2025 finalmente ha comenzado. Restan solo días para que se lleve a cabo esta celebración y, ante este hecho, hombres y mujeres por igual le han preguntado a la Inteligencia Artificial cuál es el mejor diseño de uñas que pueden tener.

Más allá de los disfraces o el maquillaje, la realidad es que las nuevas generaciones le han puesto más empeño en cómo lucen durante la celebración de Halloween. Ante este hecho, la Inteligencia Artificial (IA) ha revelado detalles en torno a cuáles serían los mejores diseños de uñas para este año.

¿Qué diseños de uñas recomienda la Inteligencia Artificial para Halloween?

La Inteligencia Artificial va por lo clásico y recomienda las uñas con diseño de telaraña en tono metálico, pues entiende que añadir este toque de brillo podría ser suficiente para que tus manos se vean por demás espectaculares y que, a su vez, cuenten con un toque de terror en este Halloween.

¿Usarías estas uñas para Halloween? 🎃 👇 pic.twitter.com/SQql47auWm — Rincón Curioso (@RincnCuriosoo) September 28, 2024

Los fantasmas minimalistas también se han vuelto por demás populares en esta etapa del año, pues pese a ser más discreto se recomienda dado que solamente necesita una base transparente que combine la simplicidad con el encanto y un nivel de coquetería digno de admirar.

Finalmente, tampoco descartes las uñas negras con ojos brillantes, un clásico en esta etapa del año. Halloween presenta muchos modelos para las uñas, aunque ninguno es tan aceptado como un diseño de fondo negro que se nutra de pequeños “ojos” con el efecto glow.

¿Cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos?

Mientras el Halloween es una tradición norteamericana que se festeja el 31 de octubre en donde los niños piden su tradicional “calaverita” disfrazados, el Día de Muertos es una costumbre mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en donde se conmemora y recuerda a las personas que han perdido la vida a través de una ofrenda con sus productos y alimentos favoritos.