¿Cuál es la leyenda de la calabaza de Halloween?

Día de Muertos y Halloween son festividades que conmemoran a los muertos; sin embargo, tienen orígenes diferentes y se celebran en fechas diferentes, aunque ambas son reconocidas a nivel mundial.

¿Qué día se celebra Halloween en México? Halloween se celebra el 31 de octubre. De acuerdo con la Universidad de Oxford, sus inicios datan de hace más de 3 mil años, cuando los antiguos pueblos celtas conmemoraban el final de la cosecha con la tradicional fiesta Samhain, la cual servía para darle la despedida a Lugh, el dios del Sol y darle la bienvenida al otoño.

Con el paso del tiempo y gracias al catolicismo, dicha festividad comenzó a llamarse “La víspera de todos los Santos”, que traducido al inglés es “All Hallow’s Eve”, posteriormente cambió a “Halloween”. Cabe señalar que esta tradición llegó a América del Norte, gracias a los migrantes irlandeses.

¿Por qué la calabaza es representativa del Halloween?

Sin duda alguna, uno de los elementos más representativos durante Halloween es la calabaza, la cual lleva por nombre Jack o ‘Lantern’. No obstante, este elemento es reciente pues se adoptó en el siglo XIX, además de que antes no era una calabaza, sino un nabo.

¿Cuál es la leyenda de la calabaza?

La leyenda de Jack o ‘Lantern’ es de origen irlandés y explica el por qué tallan la calabaza para Halloween. La historia data de 1836, cuando el diario Dublin Penny Journal publicó el cuento de Jack el tacaño (Stingy Jack), quien era un hombre ebrio y tacaño.

Se sabe que la fama de Jack el tacaño despertó el interés del Diablo, quien decidió visitarlo para corroborar si lo que se decía del hombre era cierto. Una noche se presentó ante él para decirle que se llevaría su alma; sin embargo, el sujeto ideó un plan y lo convenció de que lo dejara tomarse una última cerveza.

El Diablo adoptó la forma de hombre y fue con Jack a un bar; sin embargo, al pagar, el sujeto le dijo que no llevaba dinero, así que le pidió al Diablo que se transformara en una moneda y cuando el dueño no lo viera, recobrara su forma real.

El Diablo lo hizo pero Jack, en lugar de pagar con la moneda en la que se había convertido el Diablo, la metió en su bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el demonio volviera a su forma original. A cambio de liberarlo, Jack le pidió a Satanás que le perdonara la vida por diez años más.

Diez años después, el Diablo volvió a presentarse ante Jack pero cayó otra vez sus trampas, pues lo dejo comer una manzana de un árbol que estaba cerca. El hombre subió a las ramas del árbol y lanzó crucifijos a los pies del Diablo para inmovilizarlo, por lo que el demonio tuvo que aceptar otra vez las exigencias del tacaño, incluso le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno, por lo que jamás volvió por él.

Años más tarde el alcohol consiguió lo que el Diablo no pudo y Jack murió, pero debido a su mal comportamiento, Dios le negó la entrada al cielo, por lo que tuvo que ir a ver al Diablo para que lo dejara entrar, pero no contaba con que esto no era posible debido a la promesa del demonio de no llevarse su alma, por lo que debía vagar eternamente.

Al final, el Diablo le regaló un portafolio con un nabo en cuyo interior se encontraba una brasa eterna que le ayudaría a alumbrar su camino, fue así como inició la tradición de las calabazas Jack o ‘Lantern’.