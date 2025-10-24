Exhiben tristes detalles tras la muerte de Yusvely Marianny en Puebla

El pasado miércoles 22 de octubre Puebla se convirtió en escenario de un hecho trágico luego de que la joven Yusvely Marianny decidiera acabar con su vida. Sucedió en un puente peatonal en la zona de Angelópolis, en la capital del estado de Puebla, y ahora algunos cuestionamientos se posan en el tiempo de atención de los servicios de emergencia.

Yusvely Marianny tenía 20 años de edad y era oriunda de Venezuela. Su nombre se volvió viral luego de quitarse la vida arrojándose al vacío desde un puente y dejando un posteo en redes sociales estremecedor.

¿Cuál fue el último posteo de Yusvely Marianny?

Al conocerse la noticia de que una joven se había quitado la vida en Puebla, la noticia corrió rápidamente por los medios de comunicación pero también por las redes sociales. Es que Yusvely Marianny había realizado un posteo con sus últimas fotografías y palabras antes de suicidarse.

Instagram /yusvelymarianny /Canva

“Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida, yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me termine convenciendo de que no”, señala el posteo. Yusvely Marianny dejó algunas líneas dirigidas a su madre y afirmó que “Aunque a veces te contaba cosas y sentía que no me prestabas mucha atención, como que hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste como me sentí o te sentaste hablar conmigo, solo me regañaste y me preguntabas “¡¡¡¿Y TU POR QUÉ NO ME DIJISTE ESO?!! Era solo una niña”.

¿Negligencia ante la muerte de Yusvely Marianny?

Mientras la tragedia aún sigue siendo motivo de debate en los medios de comunicación, avanza la investigación para establecer lo que pudo llevar a Yusvely Marianny a tomar esta decisión. En este marco, las redes sociales se han convertido en lugar de debate sobre lo sucedido.

Algunos testigos del hecho afirman que las insistentes llamadas a los servicios de emergencia no tuvieron la respuesta inmediata que requería el caso. Internautas también han cuestionado el accionar de las autoridades y han afirmado que si hubiesen llegado con mayor celeridad la muerte de Yusvely Marianny podría haberse prevenido. Por ahora, el hecho ha dejado un gran nudo en la garganta de los ciudadanos de Puebla y un debate que tiene muchas aristas.

