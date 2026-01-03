Los memes más virales en redes sociales de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela

Este 3 de enero Estados Unidos, gobierno de Donald Trump, llevó a cabo la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , noticia que ha causado diversas opiniones y de la cuál muchas figuras públicas ya se han pronunciado al respecto. Sin embargo, los memes es una tendencia que suele usarse mucho en cualquier situación, por lo que los usuarios no dudaron ni un minuto en compartirlos. Aquí te mostramos los mejores memes sobre la captura de Nicolás Maduro.

¿Cuáles fueron los mejores memes de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela?

Los usuarios de X, Facebook y TikTok no tardaron en compartir memes sobre la captura de Nicolás Maduro. Algunos de los más virales fueron los siguientes.

*2026 pinta a ser un año aburrido*



Donald Trump y Nicolás maduro un 3 de enero a las 3:00 am: pic.twitter.com/8cQxCNP8sL — Pichichi (@OwenEscobar18) January 3, 2026

La verdadera imagen de Nicolás maduro en estos momentos pic.twitter.com/0bcb2uykkq — LEGIÓN ENDOGENA (@ElOpositorFinal) January 3, 2026

Nicolas Maduro viendo el bombardeo de Estados Unidos a Caracas Venezuela pensando que no debió robarse las últimas elecciones del pais pic.twitter.com/gorpHbcACi — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) January 3, 2026

here is a video of the nicolas maduro capture 😂 #madurocaptured #meme pic.twitter.com/zG3QeKD2CJ — Trip McN33ly (@Trip_McN33ly) January 3, 2026

Sin duda, muchos usuarios dejaron ver que esta noticia junto a la del temblor del día 2 de enero fueron grandes sacudidas como parte del inicio del 2026, ambas fueron situaciones que nadie esperaría.Por otro lado, los memes son una forma de humor ante diversas situaciones por lo que se viralizan inmediatamente pues las personas que alteran las imágenes hacen uso de contextos y su creatividad para conectar de forma divertida con más personas.

¿Qué figuras públicas reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela?

Diversas figuras del entretenimiento y la música reaccionaron a la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre ellas destacó La Divaza, influencer venezolano que destaca por su contenido de comedia ya que en un video expresó su felicidad por la captura de Maduro diciendo que quiere volver a su país, pues cuando su madre murió el influencer no pudo entrar a su país a despedirse de su mamá, hecho que le causó una tristeza profunda.

Otros artistas que se pronunciaron al respecto fue el cantante argentino Ricardo Montaner quién dijo “Que hermosa mañana, ehhh..!”. Por otro lado, Danny Ocean compartió en sus historias de instagram una imagen de la bandera de Venezuela. Otras figuras públicas que mostraron mensajes mostrandose felices por la noticia fue Gabriela Spanic y Alicia Machado.

