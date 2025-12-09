Nostradamus lanza aterradora visión para el 2026; ¿es el fin del mundo?

El 2026 se acerca con velocidad y, ante ello, las curiosidades en torno a un nuevo año han comenzado a aparecer. Una de las más preocupantes y aterradoras guarda relación con Nostradamus, astrólogo que predijo lo que podría ser el acabose del mundo como lo conocemos hoy en día.

A diferencia de otros personajes en la historia de la humanidad que no tienen proyecciones escritas de sus predicciones, las declaraciones de Nostradamus sí cuentan con un sustento escrito en su libro Les Propheties en 1555. Una de ellas guarda relación con “las abejas” y el impacto negativo que podría generar en 2026.

¿Qué predicción lanzó Nostradamus para el 2026?

El astrólogo francés Nostradamus lanzó una predicción en la que cita a las abejas como un aspecto fundamental en torno a una “agitación política”, haciendo referencia al vuelo de estos animales. Del mismo modo, habló sobre la posibilidad de un nuevo conflicto político entre Occidente y Oriente.

Esta “invasión” del enjambre de abejas a la que Nostradamus hace mención tendría estrecha relación con un aspecto político que podría desencadenar en una nueva guerra internacional, un término que ha sido usado desde hace varios años y que no se descarta tras las tensiones políticas que hay alrededor del mundo.

Las abejas, entonces, serían los líderes mundiales que podrían protagonizar una nueva guerra con la intención clara de buscar una expansión política más grande. Cabe mencionar que, en estos momentos, son varias las tensiones que existen a nivel internacional, entre las que destacan los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como los problemas de Estados Unidos con Israel.

¿Qué importancia se le debe conceder a esta predicción de Nostradamus?

Si bien Nostradamus es uno de los astrólogos más importantes a nivel mundial, también es preciso tomar esta información con cautela pues, en realidad, predecir el futuro tiene tintes subjetivos bastante claros. Por ello, lo mejor ante este tipo de circunstancias es analizar a detalle el día a día de los personajes involucrados en esta visión.