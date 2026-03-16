En el mundo del bienestar, existe un superalimento conocido por ayudar a desinflamar y mejorar la salud gastrointestinal. Expertos en medicina de la Universidad George Whasington compartieron los resultados de su investigación para llevar una dieta saludable.

Los estudios indican que existen al menos 10 alimentos que las personas pueden incluir en su dieta diaria para ver efectos positivos en su salud, la mayoría son accesibles y si se agregan a las comidas diarias, sus beneficios permanecen al largo plazo.

Al Extremo | Programa 11 de marzo del 2026

El superalimento que ayuda a desinflamar y mejora la salud intestinal

Bayas

Los frutos como las fresas, las moras, los arándanos y las frambuesas tienen propiedades que combaten la inflamación. Entre ellas, la fibra, los antioxidantes y otros fitoquímicos potentes que protegen al intestino.

Salmón

Un superalimento rico en proteína y en ácidos grasos, como el Omega-3, tienen compuestos que desinflaman y también mantienen los niveles de colesterol bajo control.

El salmón es un superalimento que ayuda a desinflamar y contiene proteína|Pexels: Malidate Van

Brocolí

Es una de las verduras más beneficiosas para una digestión saludable, gracias a su aporte en fibra soluble y antioxidantes.

Aguacate

El aporte de grasas saludables que requiere el cuerpo humano puede cubrirse con este alimento. Además de que es rico en potasio, magnesio y fibra, para mantener la buena digestión en marcha.

El aguacate es una buena fuente de grasas saludables|Pexels: ready made

Tomate

Bueno en guisos o en ensaladas, tiene un alto contenido de potasio, vitamina C y licopeno, un antioxidante que combate la inflamación y mejora la salud.

Nueces

Sus nutrientes son las proteínas, grasas monoinsaturadas, vitamina E y magnesio, que además de desinflamar también reducen el riesgo de enfermedades cardíacas.

Té verde

Una bebida llena de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, gracias a su alto contenido en catequinas, que además combaten la obesidad, el cáncer y las enfermedades cardíacas.

El té verde es un superalimento desinflamatorio y rico en antioxidantes|Pexels: lil artsy

Aceite de oliva

Contiene antioxidantes y polifenoles que combaten la inflamación y ayudan a proteger las células del cuerpo. Es un básico de la dieta mediterránea que se ha extendido por todo el mundo.

Naranjas

Una fruta rica en vitamina C, que también cuenta con poderes para desinflamar y fortalecer el sistema inmunológico.

Cúrcuma

Una especia conocida como el superlaimento que mejor combate la inflamación, gracias al poder de la curcumina, su componente principal.