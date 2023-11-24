Estas son las predicciones que marcan el Fin del Mundo.

El ser humano lleva años preguntándose qué pasará con su destino que incluso ha formulado algunas teorías que lo plantean. Sin embargo, entre las predicciones que marcan el Fin del Mundo hay unas que destacan más que otras.

¿Cuáles son las predicciones que marcan el Fin del Mundo?

Desde luego, la ciencia no se compra tan fácilmente las predicciones que marcan el Fin del Mundo y tienen su propia visión de lo que podría pasar en el futuro. Aunque, la preocupación e interés de los seres humanos por los acontecimientos futuros existía desde antes de la ilustración científica. Ejemplo de esto es el Apocalipsis, el famoso pasaje bíblico que relata la presencia de la oscuridad antes del Fin del Mundo.

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En este sentido, la oscuridad que describe la Biblia entre sus páginas se relaciona con la tristeza y el abandono divino, por lo que muchos grupos religiosos lo interpretan como una de las señales del Apocalipsis. De igual modo, es un factor que obliga a los creyentes a estar pendientes de estas señales y eventos.

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Así mismo, hay otras predicciones que marcan el Fin del Mundo y que tienen una lectura religiosa como las revelaciones de la Virgen Fátima. Se hicieron famosas a principios del siglo XX y predicen días de oscuridad antes de la aparición de dos cuerpos luminosos en el cielo durante 7 días y noches. Sin embargo, tomarían relevancia últimamente por el eclipse solar del pasado 14 de octubre de 2023 que, si bien dejaría algunas regiones del mundo en total oscuridad, no un jueves como se esperaba.

¿Qué dice la ciencia sobre las predicciones que marcan el Fin del Mundo?

En cuanto a la comunidad científica, ellos tratan de explicar las predicciones que marcan el Fin del Mundo desde la astronomía y la biología. Por ejemplo, el cambio climático y la contaminación del aire son claros indicios del deterioro del planeta.

A su vez, la ciencia comprende que un futuro alarmante basado en la situación actual de la Tierra plantea desafíos importantes y difíciles. Sin embargo, sostiene que las predicciones que marcan el Fin del Mundo carecen de una base sólida.

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