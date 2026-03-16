7 hábitos simples que pueden mejorar tu bienestar

La tendencia de 2026 es el cuidado personal y el bienestar, aunque podría parecer un reto cuando la rutina no permite darse tiempo para uno mismo, expertos han revelado que existen al menos 7 pequeños hábitos que pueden mejorar tu vida de forma positiva.

Hoy te presentamos una lista de todo lo que puedes incorporar en tu día a día para tener más ánimo y energía, además de conseguir tus objetivos y ver mejoras en tu salud física y espiritual, de acuerdo con los resultados de estudios realizados por expertos en la materia.

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Los 7 hábitos simples que mejoran tu bienestar

Elegir una dieta saludable

Organizaciones de salud internacionales explican que incluir al menos cinco raciones diarias de frutas y verduras, así como agregar legumbres (como las lentejas, los garbanzos y los frijoles), además de nueces y granos integrales (como la avena), aportará los nutrientes necesarios al cuerpo para mejorar su funcionamiento y su salud.

Una dieta saludable, que incluya frutas y verduras, beneficia la calidad de vida de las personas|Pexels: Vanessa Loring

Hacer ejercicio

Aunque sea durante pocos minutos al día, el ejercicio aplicado de forma periódica ayudará a controlar enfermedades crónicas y también prevenirlas (como la diabetes o los problemas cardíacos). Además, mejora la salud emocional por considerarse un reductor de la ansiedad.

Evitar fumar

Interrumpir o no caer en hábitos dañinos, como el tabaquismo, muestra múltiples beneficios, entre los más importantes la prevención de enfermedades.

Abandonar el consumo de alcohol y tabaco beneficia la calidad de vida en general|Pexels: Pixabay

Evitar el alcohol

Al igual que con fumar, no beber alcohol es una de las mejores opciones para mejorar la salud, ya que esta sustancia se considera la causante de al menos 200 patologías.

Control del peso

La obesidad es una de las principales afecciones y desencadenantes de otras enfermedades. Está relacionada con los malos hábitos alimenticios y controlar el aumento de peso ayuda a prevenir patologías crónicas, como la diabetes tipo 2.

Controlar el peso y disminuir o prevenir la obesidad es uno de los hábitos que mejoran la salud|Pexels: Andres Ayrton

Dormir bien

Aunque pasa desapercibido en ocasiones, tener una buena duración y calidad del sueño reduce los niveles de estrés e interviene en iniciar el día siguiente con mayor energía.

Cuidado de la salud mental

Finalmente, pero no menos importante, acudir con especialistas en salud mental o aplicar técnicas para reducir el estrés mejorará la calidad de vida en todos los ámbitos.