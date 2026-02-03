Nunca combines estos tés con café o inclusive te darán ganas de vomitar

Aunque algunas personas se perciban como imbatibles ante todo tipo de complicaciones provocadas por el consumo de bebidas o alimentos, la realidad es que los médicos previenen de algunas combinaciones que podrían traer desde consecuencias estomacales… hasta arritmias cardíacas. Por eso nunca debes combinar café con estos tés.

¿Qué tés no se deben combinar con el café?

Muy probablemente este dato era desconocido por muchas personas, pero aunque los tés se catalogan como relajantes en general, muchos de ellos tienen altas cantidades de cafeína. Por ello combinar esas infusiones con café puede resultar totalmente contraproducente. En este caso, estas combinaciones podrían causar nerviosismo, palpitaciones, insomnio o la arritmia ya mencionada.

Esto sucede así por el impacto sobre el sistema nervioso, por ello no es recomendable la combinación del café con tés como el verde, negro o el matcha. Pues además de todos los malestares nerviosos, hay consecuencias gastrointestinales de por medio.

Por ello, este sería el listado definitivo de las posibles reacciones ante las combinaciones indicadas:

Dificultad para dormir.

Náuseas o malestar estomacal.

Ansiedad o intranquilidad.

Taquicardia o aumento del ritmo cardíaco.

¿Cuáles son los tés que no se deben combinar con café?

Según medios especializados como Mayo Clinic, el café no es una buena opción para combinar con tés. Y es que otros sabores como Jamaica y Limón tienen altos niveles de acidez. U otros como la manzanilla, valeriana o infusión de hierbas son contrarios por producir una sensación de calma, pues el café produce lo contrario. Es decir, se contraponen.

Con esto en mente, lo ideal es separar las bebidas por el bienestar del cuerpo en general. Aunque si un día alguien se cruza con ambas bebidas el mismo día, la Asociación Mexicana de Nutriología recomienda que haya una hora de diferencia entre cada bebida. Se insiste en que no es lo ideal, pero eso impediría que existan severas complicaciones ante las reacciones del contenido de estos líquidos altamente consumidos entre las personas.