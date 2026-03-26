30 de abril: Estos son los “peinados locos”, la tendencia para celebrar el Día del Niño

Estamos a poco menos de un mes para que se celebre una de las festividades más importantes que existen en México. Será este 30 de abril cuando se lleve a cabo el Día del Niño, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás el concepto de “peinados locos” y por qué esta tendencia se ha vuelto tan popular entre los más chicos.

Los “peinados locos”, de acuerdo con la Inteligencia Artificial Google Gemini, no es más que un concepto que hace referencia a los distintos estilos que las y los niños pueden tener durante este 30 de abril, mismo en donde destaca el gel, el agua, el spray o distintos colores a fin de tener un peinado por demás espectacular.

¿Cuáles son los “peinados locos” que puedes utilizar el 30 de abril?

Peinado de Nido de Arañas: Se trata de uno de los estilos más interesantes y productivos que se pueden realizar este 30 de abril. Para ello, tendrás que utilizar mucho gel para levantar el cabello y, posteriormente, crear una especie de telarañas con algodón para adornarlas con arañas de plástico.

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Peinado de Payaso : Dentro de los “peinados locos” que seguramente aparecerán este 30 de abril destaca este de paleta payaso, el cual se realiza a través de dos chongos altos mismos que serán cubiertos con papel crepé. Posteriormente, deberás agregar fomi diamantado para simular el rostro de la paleta.

: Dentro de los que seguramente aparecerán este 30 de abril destaca este de paleta payaso, el cual se realiza a través de dos chongos altos mismos que serán cubiertos con papel crepé. Posteriormente, deberás agregar fomi diamantado para simular el rostro de la paleta. Peinado de Dinosaurio: Este peinado ha ganado mucha popularidad en los últimos años no solo por ser divertido, sino fácil de hacer. Aquí tendrás que pintar el cabello de verde y usar fomi para crear una silueta de dinosaurio mediante una especie de ojos móviles, los cuales te harán la sensación de las reuniones.

¿Cuáles son los peinados más populares para este Día del Niño?

Si estas opciones no te parecen las mejores, ten en mente que, para el Día del Niño, puedes aprovechar el gusto que tienes por algunos personajes o héroes y hacerles un homenaje a través de tu peinado, lo cual ayudará a que aumentes tu capacidad de imaginación y creatividad este 30 de abril.

