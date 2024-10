Es muy importante hablar sobre la concientización de la lucha contra el Cáncer de Mama, pero muchas veces no suele ser tan fácil afrontar un tema tan complicado; sin embargo, hoy en día existen infinidad de fuentes que pueden apoyar a las mujeres para obtener información eficaz y fidedigna para mantenerse informadas. Esto no quiere decir que los hombres no deban ser consientes de una de las enfermedades que afectan el cuerpo de la mujer, al contrario, en la actualidad existen hombres que están al tanto de la lucha contra en Cáncer de Mama.

El mundo cinematográfico ha sido una fuente que nos ha podido ayudar a sensibilizar el proceso por el que pasan muchas mujeres con historias que se basan en hechos reales, hasta documentales que contienen información de suma importancia para una percepción médica y científica del Cáncer de Mama. Es por eso que hoy te compartimos algunas películas que podrán hacerte tomar conciencia sobre la lucha que viven miles de mujeres cada día.

Películas para concientizar la lucha contra el Cáncer de Mama

A lo lago de la historia del cine se han recreado historias reales de mujeres que han pasado por Cáncer de Mama y otra más que nos muestran un punto de vista científico, con el fin de hacer conciencia y a la vez sensibilización sobre lo importante que es detectar la enfermedad a tiempo, mejorar el pronóstico, así como calidad de vida y por supuesto, la supervivencia.

Five: Nos cuenta la historia de 5 mujeres; “Mia”, “Lili”, “Cheyanne”, “Pearl” y “Charlotte”, quienes se encuentran viviendo un proceso de Cáncer de Mama, cada una con diferentes puntos de vista y rutinas. La película se encuentra conformada por 5 cortometrajes, desde el momento del diagnóstico de las mujeres, hasta que sus historias se conectan.

Descifrando a Annie Parker: Es una película documental basada en hechos reales, Annie tiene una vida perfecta que disfruta día a día con su familia, pero un diagnóstico le cambia la vida, por otra parte, también cuenta la historia de la científica Mary-Claire, quien hace descubrimientos científicos y ayuda a Parker a enfrentar en Cáncer de Mamá.

Ma Ma: Nos cuenta la vida de Magda, quien es diagnosticada con Cáncer de Mama y hace de su lucha algo optimista, valiente y con buen humor, ella hace que su círculo más cercano no se de cuenta de las situaciones más complicadas de la enfermedad.

Quédate a mi lado: Es una película que nos habla de la solidaridad con la persona que tiene un diagnóstico de Cáncer de Mama, además de sensibilizar la situación a todos los que pueden apoyar a la persona cuando es madre de familia y hay hijos de por medio.

Pink Ribbons Inc: Es un documental sumamente realista que nos comparte una visión sobre el enfrentamiento contra la enfermedad, también nos muestra la realidad sobre las asociaciones y campañas que recaudan fondos para la lucha contra el Cáncer y muchas veces, dichos fondos no llegan a las manos correctas.

Recuerda que es de suma importancia los chequeos anuales (mastectomía) para poder descartar o tener un diagnóstico temprano de Cáncer de Mama y así poder ser acreedora de una mejor calidad de vida y tratamientos efectivos.