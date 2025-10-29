Las películas de terror inspiran los mejores disfraces para Halloween
La búsqueda de un disfraz para Halloween puede tornarse complicada. El cine de terror se convierte en una buena fuente de inspiración.
Cada vez falta menos para celebrar Halloween y las casas ya muestran su ornamentación característica de esta época. Mientras, algunas personas ultiman detalles de sus disfraces caseros, otros los buscan en donde lo rentaron y, algunos, aun no consiguen qué lucir.
¿Platillos de Halloween? ¡Aprende a preparar pizzas fantasma! Ingredientes y receta paso a paso
Es por eso que cuando llega esta época el cine toma el protagonismo ya que, tanto la televisión como las plataformas de streaming, le dan su lugar a las películas de terror. Ante esto, es que aquellos que aún no definen qué disfraz utilizar en Halloween podrían hallar inspiración en algunos clásicos y estrenos de la gran pantalla.
Disfraces de Halloween inspirados por el cine
El séptimo arte ha presentado diferentes versiones de clásicos del terror, pero también le ha dado lugar a nuevas producciones en donde el suspenso y el miedo no faltan. Es por eso que si aún no sabes qué disfraz utilizar este viernes 31 de octubre, te contaremos cuáles pueden ser las mejores opciones.
Frankenstein es sin lugar a dudas uno de los personajes más elegidos en Halloween, pero el filme propuesto por Guillermo del Toro le ha impreso su propia impronta por lo que replicar este disfraz te ayudará a espantar y a no verte anticuado. Ropa sucia y descocida, la máscara o maquillaje con pronunciadas cicatrices, bastarán para encarnar a este personaje.
¿Disfraces de Halloween salidos de la gran pantalla?
El cine de terror tiene un sinfín de ejemplos para darle forma a nuestro disfraz. Muchos de ellos se pueden improvisar con elementos que tenemos en nuestra propia casa y un ejemplo de ello es el inspirado en el filme “Nosferatu”. Ropa oscura, una capa, colmillos bien exagerados y maquillaje para lucir pálido serán suficientes para ser un verdadero vampiro.
Contestar es abrir la puerta… al infierno.#TeléfonoNegro2, 16 de octubre solo en cines. pic.twitter.com/fgBkrQWsh2— Universal Pictures México (@UniversalMX) October 9, 2025
Por otro lado, siendo aún más actuales, la película “Teléfono Negro 2” puede ser replicada con la máscara del personaje principal al que solo habrá que añadirle un traje de estilo vintage que sea oscuro. Este estreno del 2025 no solo es una buena opción para Halloween, sino para sorprender a quienes aún no lo han visto.
Disfraces propuestos por la IA
En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) también tiene sus sugerencias. A continuación, Gemini comparte sugerencias de disfraces para Halloween que están inspirados en películas de terror:
- Pennywise de IT: Un clásico de culto, puedes recrear el icónico atuendo del payaso.
- Michael Myers de Halloween: Un disfraz sencillo pero muy efectivo, con la máscara blanca y el mono azul.
- Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street: Un suéter a rayas, un guante con cuchillas y un sombrero negro son los elementos clave.
- Chucky de El Muñeco Diabólico: Un overol de tirantes, camiseta a rayas, pelo pelirrojo despeinado y un cuchillo de juguete de plástico. El Informador ha sugerido este como un disfraz de terror.
- La Familia Addams: Puedes elegir entre Morticia, Homero, Miércoles o cualquier otro miembro.
- Ghostface de Scream: Una máscara blanca con el rostro de Ghostface y una túnica negra son todo lo que necesitas.
- Jason de Viernes 13: La icónica máscara de hockey y ropa desgastada son suficientes.