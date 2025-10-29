Las películas de terror inspiran los mejores disfraces para Halloween

Cada vez falta menos para celebrar Halloween y las casas ya muestran su ornamentación característica de esta época. Mientras, algunas personas ultiman detalles de sus disfraces caseros, otros los buscan en donde lo rentaron y, algunos, aun no consiguen qué lucir.

Es por eso que cuando llega esta época el cine toma el protagonismo ya que, tanto la televisión como las plataformas de streaming, le dan su lugar a las películas de terror. Ante esto, es que aquellos que aún no definen qué disfraz utilizar en Halloween podrían hallar inspiración en algunos clásicos y estrenos de la gran pantalla.

Disfraces de Halloween inspirados por el cine

El séptimo arte ha presentado diferentes versiones de clásicos del terror, pero también le ha dado lugar a nuevas producciones en donde el suspenso y el miedo no faltan. Es por eso que si aún no sabes qué disfraz utilizar este viernes 31 de octubre, te contaremos cuáles pueden ser las mejores opciones.

Frankenstein es sin lugar a dudas uno de los personajes más elegidos en Halloween, pero el filme propuesto por Guillermo del Toro le ha impreso su propia impronta por lo que replicar este disfraz te ayudará a espantar y a no verte anticuado. Ropa sucia y descocida, la máscara o maquillaje con pronunciadas cicatrices, bastarán para encarnar a este personaje.

¿Disfraces de Halloween salidos de la gran pantalla?

El cine de terror tiene un sinfín de ejemplos para darle forma a nuestro disfraz. Muchos de ellos se pueden improvisar con elementos que tenemos en nuestra propia casa y un ejemplo de ello es el inspirado en el filme “Nosferatu”. Ropa oscura, una capa, colmillos bien exagerados y maquillaje para lucir pálido serán suficientes para ser un verdadero vampiro.

Contestar es abrir la puerta… al infierno.#TeléfonoNegro2, 16 de octubre solo en cines. pic.twitter.com/fgBkrQWsh2 — Universal Pictures México (@UniversalMX) October 9, 2025

Por otro lado, siendo aún más actuales, la película “Teléfono Negro 2” puede ser replicada con la máscara del personaje principal al que solo habrá que añadirle un traje de estilo vintage que sea oscuro. Este estreno del 2025 no solo es una buena opción para Halloween, sino para sorprender a quienes aún no lo han visto.

Disfraces propuestos por la IA

En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) también tiene sus sugerencias. A continuación, Gemini comparte sugerencias de disfraces para Halloween que están inspirados en películas de terror:

