Dónde debes colocar tu planta de jade para atraer el dinero

El dinero sigue siendo uno de los objetivos por los cuales las personas trabajan incansablemente y establecen estrategias a diario. Es que este permite el acceso a determinados bienes y servicios con los cuales se desenvuelve la vida a diario por lo que muchos lo llaman “un mal necesario”.

Más allá del esfuerzo, nuestro poder de ahorro o la posibilidad de llevar a cabo inversiones, muchas personas depositan en la suerte y en las energías la llegada del dinero al hogar. Y es aquí en donde creencias como el Feng Shui hacen su aparición en la vida de algunas personas que confían en que la armonía y las energías son la base para la prosperidad.

¿Qué significa una planta de jade en el hogar?

Para la filosofía de origen chino, Feng Shui, la armonía en el hogar permite que las energías fluyan de mejor manera y así se puedan atraer cosas positivas puertas adentro. Al respecto, la planta de jade es concebida como una de las especies naturales que el Feng Shui aconseja tener en casa para atraer al dinero.

La planta de jade es asociada por el Feng Shui con la prosperidad y la fortuna de las personas. Por lo tanto, tener una de estas plantas en el hogar puede atraer beneficios financieros importantes por su energía positiva. Riqueza y crecimiento parecen ser las palabras que más se asocian con la planta de jade.

¿Cuál es su mejor ubicación para la planta de jade?

Como se mencionó anteriormente, para el Feng Shui la armonía es fundamental y, por tal motivo, atraer el dinero a nuestras vidas no basta con tener una planta de jade en el hogar. Resulta necesario saber en qué lugar colocarla para que sus energías fluyan adecuadamente y le abran la puerta a la prosperidad.

De acuerdo con expertos en la filosofía del Feng Shui, la planta de jade debe ser colocada en sectores al sureste del hogar. La “zona de la riqueza” son aquellas ubicadas al sureste y por tal motivo el mejor lugar para ubicar esta suculenta es al sureste de la puerta de ingreso, en la esquina sureste de nuestra habitación, cerca de una ventana que se encuentre al sureste de la casa o, si se trata de una oficina, en el sureste de la edificación.