Desde dónde se podrá ver el espectáculo de las auroras boreales en México

Las personas han mostrado un interés real por este tipo de fenómenos naturales, y no solo en cuanto a las vistas en este tipo de artículos, sino en la intención de viajar para observar los espectáculos en el cielo. Aunque este tipo de eventos astronómicos suceden en puntos específicos del planeta, la gente se ingenia la forma para observar las auroras boreales. En este caso, aquí se indicará dónde y cuándo ocurrirá este espectáculo visual.

¿Cuándo y dónde sucederán estas auroras boreales?

El día estipulado para que el cielo haga su magia para deleitar al ojo humano es el próximo miércoles 20 de agosto. Allí, el ciudadano estadounidense será el afortunado, pues podrá observar esto en su país. Además se indica que el alcance de esta situación se concretará con un margen más amplio que el normal, por lo que la expectativa es sumamente alta para todos los que harán el viaje.

¿En qué estados del país estadounidense se podrán ver las auroras boreales?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), son 14 los estados que disfrutarán de parte del espectáculo de las auroras boreales del próximo 20 de agosto. He aquí el listado.

Washington

Idaho

Montana

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Iowa

Nueva York

Bermont

Nuevo Hampshire

Maine

Wyoming

Alaska

¿Será visible para México?

Según la propia NOAA, no en todos lados sucederá tan visiblemente, sin embargo alcanzará un poco del cielo estadounidense este evento astronómico. Este evento de tormentas magnéticas fue catalogado con un índice Kp de 5 (el más alto es 9), por lo que es probable que sea un evento espectacular en general.

Y es que mientras más alto sea el Kp, es más probable que las reacciones del campo magnético interactuando con el plasma solar de la Tierra se distinga en latitudes más bajas. Es decir, se requiere de una cantidad alta de estas reacciones para que las cortinas de luz natural se conviertan en una experiencia única en la vida.

