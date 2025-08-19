Este día se acaban los mensajes autodestructivos de WhatsApp

Entre las aplicaciones de comunicación más conocidas y utilizadas a nivel mundial la que lidera es WhatsApp. Se trata de una plataforma de mensajería instantánea que está presente en casi todos los dispositivos móviles del mundo y que permite enviar mensajes de texto, audio, videos e imágenes, además de realizar llamadas.

WhatsApp es propiedad de la empresa norteamericana Meta y su proceso de actualización es periódico. La experiencia de quienes utilizan esta aplicación cada vez se enriquece más con las actualizaciones que la compañía implementa, muchas de ellas en versión Beta que, tras el visto bueno de los usuarios, se implementa en sus versiones más recientes.

¿Qué son los mensajes autodestructivos de WhatsApp?

Dentro de las posibilidades que WhatsApp ofrece a sus usuarios se encuentra una amplia gama de configuraciones personales. La mayoría de ellas buscan preservar la seguridad, privacidad y control de cada usuario, mientras que otras son meramente de personalización.

En este punto, la opción de emplear mensajes autodestructivos se presentó hace ya tiempo como una gran novedad y ahora vuelve a ser noticia. El motivo es que Meta ha implementado un cambio en su configuración que permite decirle adiós a los mensajes autodestructivos como se los conocía hasta ahora.

¿Qué cambios se darán con los mensajes temporales en WhatsApp?

Cualquier usuario de WhatsApp tiene la posibilidad de configurar su aplicación para que los mensajes que envía se autodestruyan en 24 horas, una semana o hasta 90 días. Sin embargo, con la nueva actualización de Meta quienes reciben esos mensajes tendrán la opción de darle a la opción “Conservar”.

De todos modos, la última palabra siempre la tendrá quien creó el mensaje ya que, cuando un usuario elija “Conservar” un mensaje que ha sido configurado como autodestructivo, recibirá una notificación sobre esta intención. Entonces, el emisor podrá decidir si acepta que el mensaje se conserve o no, es decir que la autodestrucción se producirá en el tiempo establecido.