Isabela Ferrer, quien actuó en “It Ends With Us”, acusa a Justin Baldoni de acoso y chantaje

Sin duda, la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha sido uno de los escándalos más mediáticos del año. Todo comenzó en diciembre de 2024 con una demanda de la actriz contra el actor y director de la película “It Ends With Us” (“Romper El Círculo”), por presunto acoso sexual y una campaña en línea para dañar su reputación.

Desde entonces, una lluvia de acusaciones y movimientos legales entre Lively y Baldoni han terminado involucrando a figuras como Taylor Swift (íntima amiga de Blake, al menos hasta el año pasado) e Isabela Ferrer, quien interpretó a la protagonista de “It Ends With Us” en su versión adolescente.

Isabela Ferrer, actriz de “Romper El Círculo” acusa a Justin Baldoni de chantaje

El abogado de Isabela Ferrer, quien debutó oficialmente en la actuación con “It Ends With Us”, acusó a Justin Baldoni de acosar y chantajear a la joven intérprete para actuar a su favor durante la batalla legal, de acuerdo con Variety.

Los equipos legales tanto de Blake Lively como de Justin Baldoni han emitido citaciones de testigo a Isabela Ferrer, pues ella fue actriz clave en la historia representada en “Romper El Círculo”. Además ambos han involucrado a la joven intérprete en sus acusaciones.

Isabela es mencionada en la demanda original de Blake Lively, pues esta última acusó a Justin Baldoni de hacer comentarios inapropiados tras filmar una escena en que la versión joven de “Lily Bloom” perdía su virginidad. El equipo legal de Baldoni, por su parte, dio a conocer supuestos mensajes de texto donde Isabela se refería a él como “un gran director”.

La citación de testigo de Isabela Ferrer implicaba la contratación de un abogado, lo cual debía pagar Justin Baldoni como su empleador para la película.

Ahora Sanford Michelman, abogado de Ferrer, acusa a Baldoni de chantajear y usar su poder económico para manipular el testimonio de la actriz. Supuestamente, quieren que Isabela produzca “pruebas” y mensajes de texto que sean favorables para el director y protagonista de la película.

Según acusa el abogado, Baldoni ha buscado a Ferrer en sus domicilios pero no ha podido localizarla. También aseguró que Isabela Ferrer está dispuesta a cumplir con sus obligaciones legales, pero “no será intimidada ni extorsionada por ninguna de las partes”.

