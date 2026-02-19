Esta es la planta que debes poner en la entrada de tu casa para la buena suerte, según el Feng Shui

La llegada de un nuevo mes ha permitido que distintos expertos en Feng Shui lancen algunos trucos o recomendaciones en torno a cómo hacer que la buena suerte llegue a tu vida. Ante este hecho, en los próximos párrafos conocerás cuál es la planta que, por sus características, debes poner en la entrada de tu hogar para generar abundancia.

El Feng Shui es una disciplina y filosofía que tuvo su origen en el continente asiático y que le brinda mucha importancia a las energías de los espacios que más se relacionan contigo. La abundancia puede ser espiritual, social o económica, y es precisamente en este punto en donde una planta puede atraer la buena suerte si es que la colocas en la entrada de tu casa.

¿Qué planta debes poner en la entrada de tu casa para la buena suerte, según el Feng Shui?

El Feng Shui establece que algunas plantas tienen la capacidad de ayudar a equilibrar el flujo de energía en el hogar a través de una circulación más favorable mientras se evitan los bloqueos temporales. Dicho lo anterior, la planta que se recomienda colocar en la entrada de tu hogar para la buena suerte es la cinta.

También conocida como el lazo de amor o la malamadre, la cinta es una planta de interior que destaca por su resistencia y su follaje, el cual es arqueado y largo. Su aporte decorativo permite que pueda combinar con prácticamente todos los productos de tu hogar, así como con las macetas que la acompañen en la entrada del mismo.

Bajo este contexto, su colocación, de acuerdo con el Feng Shui, favorece el flujo de la energía de manera armónica a través de la suavización del Chi, esto mediante una sensación de bienestar. Del mismo modo, se piensa que aleja las energías estancadas de tu hogar a través de un equilibrio que pocas veces se encuentra en las plantas.

¿Cómo cuidar la cinta para atraer buena suerte a tu hogar?

Si has decidido tener una cinta en la puerta de tu hogar, es fundamental que consideres una luz adecuada para ella a través de una luz indirecta pero brillante, evitando con ello el sol directo de forma intensa. Del mismo modo, debes tenerla con temperaturas templadas que oscilan entre los 18 y los 25 grados centígrados.