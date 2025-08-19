Las plantas más fáciles de cuidar si eres principiante

Las plantas en muchos hogares son aditamentos que nunca puede faltar, que les permite tener un ambiente relajado en sus habitaciones. Sin embargo, para los que no tenemos experiencia en la jardinería, puede ser todo un reto, ya que desconocemos los procesos de cuidado y puede ser desalentador cuando se muere una.

Por eso, es importante que optemos por ejemplares fáciles de cuidar si apenas somos principiantes. Para que te animes a tener la tuya, te revelaremos algunas opciones que puedes considerar, siendo alternativas que te ayudarán a aprender.

¿Cuáles son las mejores plantas?

En el mundo de la jardinería, es posible encontrarnos con todo tipo de ejemplares, donde cada uno de ellos tendrán cuidados específicos, ya sea en los tiempos de riego, fertilizante o las horas que debe estar bajo el sol. Por lo que es fundamental que esa información la consideremos si somos principiantes o si no tenemos mucho tiempo para cuidarlas.

Por suerte, hay ejemplares que se destacan por ser fáciles de cuidar, puesto que no requieren de un riego abundante o de fertilizantes constantemente, convirtiéndose en alternativas excelentes. Se recomienda optar por las siguientes:

Sanseviera o lengua de suegra

Pothos

Zamioculcas

Dracaena

Tronco de Brasil

Gran parte de ellas requieren de poca agua, pueden pasar sequías sin ningún problema. Solamente hay que hidratar su suelo cuando ya se haya secado completamente, y la cantidad de luz es mínima, permitiendo que sean grandes opciones para adquirir.

¿Cuáles plantas son difíciles de cuidar?

Es importante que también al momento de buscar plantas, si eres principiante, evites ciertas opciones, las cuales requieren de un riego abundante, sol constante y fertilizantes. Aunque son relativamente fáciles de cuidar, si estás empezando será un completo reto para ti.

No compres ejemplares florales, árboles frutales, bonsái, helechos, orquídeas o carnívoras, aunque visualmente lucen mucho, sus cuidados son muy complejos, en especial si estás empezando en el mundo de la jardinería.

No esperes más aprovecha el momento para adquirir cualquiera de los ejemplares con cuidados muy sencillos, conforme adquieras práctica y conocimientos puedes optar por otras de mayor dificultad, solamente verifica sus cuidados para que lo puedas hacer.