Kate del Castillo presume su mansión millonaria en Los Ángeles que resistió los incendios de 2025

El éxito internacional de Kate del Castillo no solo se refleja en su trayectoria en Hollywood, también en la vida de lujo que lleva en California. Su residencia en Los Ángeles es una de las más comentadas dentro del exclusivo vecindario de Encino, donde la actriz mexicana encontró el espacio perfecto para descansar entre grabaciones y convivir con amigos.

Adquirida en 2023 por 5.4 millones de dólares, la propiedad se convirtió rápidamente en noticia por su estilo moderno y detalles que reflejan la personalidad de la protagonista de La Reina del Sur. Sin embargo, en 2025 volvió a estar en la mira por una razón distinta: los incendios forestales que afectaron gran parte de la zona. Aunque Kate se encontraba trabajando fuera del país, personas cercanas lograron proteger sus pertenencias más valiosas. Finalmente, la mansión resistió el avance del fuego y sigue siendo su refugio de lujo.

Aaron Kirman Group / Dirt

Una joya millonaria en Encino

Con más de 5500 pies cuadrados, la casa de Kate del Castillo cuenta con cinco habitaciones, seis baños y espacios diseñados para resaltar la amplitud y la luminosidad. Los ventanales de piso a techo permiten disfrutar de espectaculares vistas hacia la ciudad y las montañas de Santa Mónica, mientras que su cocina gourmet, chimenea y áreas sociales la convierten en un lugar ideal para recibir invitados.

El exterior no se queda atrás: jardín, piscina y espacios verdes le aportan un aire relajado y sofisticado que encaja con el estilo californiano. Todo ello en un vecindario donde también residen figuras como Jennifer Aniston, Channing Tatum y Gwen Stefani.

Una mansión que resistió al fuego

El 2025 marcó un reto para los habitantes de Encino debido a los incendios que arrasaron varias zonas de Los Ángeles. Aunque la casa de la actriz estuvo en riesgo, logró salir ilesa, dejando en claro la vulnerabilidad de estas propiedades frente a fenómenos naturales. Hoy, la mansión se mantiene como símbolo del éxito de Kate del Castillo y uno de los hogares más atractivos del Valle de San Fernando.

