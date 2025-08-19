Esta es la artista que cantó frente a una sola persona en la Feria de Zacatlán: VIDEO

El camino a la fama en ocasiones lleva a los artistas a escenarios bastante particulares. En este caso, la artista local vivió un momento que la puede marcar para siempre, por ello es necesario entender el contexto de cómo una sola persona presenciaba el concierto de esta cantante en la Feria de Zacatlán. A continuación la historia completa.

Esta cantante se presentó ante una persona en la Feria de Zacatlán

Uno de los eventos más relevantes en el estado de Puebla se llevó a cabo con el cierre de la Feria de Zacatlán de las manzanas. Por ello se prepararon presentaciones musicales que se desarrollaron con total normalidad durante todo el final de semestre, pero un video se viralizó desde la cuenta de TikTok de @mrruizmayo. Y es que mientras esta artista cantaba Tu Dama de Hierro de manera impecable, entre el público solamente había un hombre que entonaba a todo pulmón un himno de la música de finales de los años ochenta.

¿Quién es la artista que solo tenía un seguidor entre los espectadores?

Con el paso de los minutos, las personas reaccionaron ante un fragmento que tiene más de 400 mil reproducciones al momento. Y algunos de los comentarios se dolían por el nulo apoyo ante una voz extraordinaria, que poco a poco descubrió a un talento local de Zacatlán. El nombre de la artista es Yessi Avila, pero no estaba sola en su concierto. ¿Entonces por qué solo se ve a dicho sujeto disfrutando de la presentación entre el público?

¿Por qué Yessi Avila cantaba con una sola persona en su presentación en Zacatlán?

Justamente el usuario que compartió el video grabó desde atrás del sitio donde cantaba Yessi, pues en ese momento la lluvia concretó la huida de las personas a una zona segura de un torrencial. Es decir, sí había más público, pero la situación climática complicó que la gente se mantuviera a la intemperie.

