Esta es la razón por la que no debes besar a un familiar fallecido

La muerte es una situación irremediable para todos los seres vivos, pero a pesar de que las personas son totalmente conscientes de ello, enfrentarse al fallecimiento de un familiar es de las cosas más difíciles de la vida. Ante eso, es común ver que algunos se atrevan a besar los cadáveres ya pasadas varias horas de la muerte. Esto indican los médicos respecto a los riesgos de dicha acción.

David Torres habla sobre el fallecimiento del productor Pedro Torres y la lucha que enfrentó contra la ELA

¿Es peligroso besar a un familiar muerto?

Obviamente el enfrentamiento con la realidad del fallecimiento de un familiar o amigo íntimo puede verse golpeado con algunas acciones que no se perciben del todo lógicas, pero estar cerca del cuerpo antes del último adiós se percibe totalmente normal. Sin embargo, el doctor Viktor Ivanovik indicó que eso puede resultar riesgoso por las siguientes razones.

El primer punto es tan sencillo que abarca todo lo demás, y es que el cuerpo fallecido comienza a segregar sustancias nocivas. Incluso eso puede provocar que pierdas el olfato por un rato. Eso quiere decir que cada persona debe tomar en cuenta esta información, pues es importante de considerar.

Y es que según el blog de ServiceMaster Restore, sí tienes el infortunio de encontrarte un cuerpo inerte, la recomendación es no tocarlo ni acercarse. Y si se ve extremadamente necesario el acercamiento y el tocamiento, es mejor hacerlo con cubrebocas, guantes y lentes protectores. Esto porque el cuerpo puede estar infectado, por ello se deben extremar precauciones, sobre todo si existe sangre o fluidos corporales cercanos.

¿Cómo se descompone el cuerpo humano y por qué no se recomienda besar cadáveres?

Según espacios como National Geographic, el problema es la abundancia de bacterias que rodean los cuerpos en descomposición. Cuando ya no se respira, el sistema inmunitario no funciona más y el cuerpo está expuesto a que ciertos organismos entren para hacerse de un festín con la materia orgánica.

Tras un tiempo de fallecido, el cuerpo produce enzimas que descomponen células. Esto provoca que el propio cuerpo se endurezca, aumentan los organismos en el intestino y el color de la piel se oscurezca porque la sangre se asienta por la gravedad.