Por qué deberías poner papel aluminio en tu cartera para proteger tu tarjeta de crédito o débito

Tener una tarjeta de crédito y débito resulta sumamente práctico para tener dinero disponible sin andar cargando el efectivo. Sin embargo, cuidar que nadie acceda a ellas ya no es suficiente para mantenerlas seguras, mucho menos ahora que hay tantas tácticas de robo surgiendo y cada vez es más común caer en ingeniosos engaños, incluso a la distancia.

El lado amable es que también se ha estado popularizando una solución bastante efectiva para prevenir los desfalcos y que es muy fácil de hacer con cosas que se tienen a la mano. Se trata de ponerle papel aluminio a la cartera, con el fin de mantener protegido los datos digitales y disminuir las posibilidades de que existan cargos no reconocidos en el estado de cuenta.

¿Qué son los sistemas RFID? Así podrían robarte si te descuidas

Conforme los sistemas de cobro digital se han ido modernizando, también los fraudes cometidos por delincuentes virtuales. Un ejemplo es lo que pasa con el "hackeo" a los sistemas RFID, que es una tecnología que permite transmitir información entre una etiqueta y un escáner, de acuerdo con el sitio especializado Nerd Wallet.

Es fundamental mantener en resguardo los datos de la tarjeta de crédito para prevenir robos|Canva

En otras palabras, es una de las tecnologías con las que es posible efectuar pagos sin contacto, únicamente pasando cerca de una terminal alguna tarjeta de crédito con chip integrado. Y aunque podría pensarse que estos dispositivos solo están en las tiendas, ahora también existen reportes de que herramientas externas en la calle pueden efectuar los cargos si están lo suficientemente fuertes.

¿Para qué se usa el papel aluminio en la cartera? Este es el método que protege a la tarjeta de crédito

La forma más sencilla de evitar estos cobros no autorizados y mantener el capital resguardado, consiste simplemente en forrar de papel aluminio a la cartera. De esta manera, se "bloquean" las señales RFID y se disminuye el riesgo de que dispositivos modificados puedan sustraer dinero sin permiso.

No obstante, no se trata de un método de seguridad 100% efectivo, ya que puede tener fallas considerables por simples descuidos. Un artículo de Cykeo explica que este material de cocina sí tiene la capacidad de interrumpir conexiones para obstruir cualquier escaneo, pero no siempre funciona por completo.

Forrar de papel aluminio la cartera podría ayudar a disminuir cargos no reconocidos con la tarjeta de crédito|Canva

Las fallas comunes se deben a que el papel aluminio se desgasta con facilidad, lo que provoca que este "blindado" quede obsoleto. Asimismo, por el movimiento de la cartera o el bolso puede llegar a desgastarse o romperse, lo que propicia que por estos huecos las señales vayan filtrándose.

¿Cómo proteger una tarjeta de crédito o débito?

Otros métodos funcionales a los que se puede recurrir para fortalecer esta seguridad y prevenir los cargos no reconocidos, son bastante sencillos de seguir. Una opción es comprar bloqueadores especiales o estuches protectores, sobre todo cuando se va a estar en lugares muy concurridos como centros comerciales o aeropuertos.

También es factible apagar la tarjeta de crédito y débito para que no se autorice ningún pago, fijar un límite de presupuesto desde las apps bancarias. O bien, datos de la BBC señalan que igual se puede dejar de lado los plásticos en físico y llevarlos en el celular.