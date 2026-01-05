Estas son las predicciones para los horóscopos en el Año Nuevo Chino 2026

Aunque la celebración de Año Nuevo Chino 2026 es una fiesta que se disfruta principalmente en países asiáticos, otros territorios lo han adoptado, en especial aquellos lugares que cuentan con su barrio chino.

Para este nuevo año, va a dominar el caballo de fuego, por lo que se tendrán importantes cambios que no debes dejar pasar; es así que te vamos a explicar cuáles son sus predicciones para los horóscopos.

¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino?

Año con año, el animal que predomina va cambiando. Para el Año Nuevo Chino 2026, lo que va a predominar es sin duda el caballo de fuego. Es así que haremos un recopilado, detallando las predicciones que se tienen para cada uno de los horóscopos:

Rata: No permitas que eso te acelere; avanza lento y a tu paso para terminar el año con estabilidad. Cuida tu paz mental.

Buey: Mantente constante, acepta la ayuda de tus seres queridos. Emplea rutinas para conectar.

Tigre: Canaliza todo tu poder, enfócalo para obtener mejores resultados; el 2026 será tu año.

Conejo: Saldrás de tu zona de confort. Mantén estable tu calma interior; se va a transformar en tu mejor aliado.

Dragón: Cuidado con los gastos impulsivos. Trabaja tu liderazgo.

Serpiente: Suelta el control; tu vulnerabilidad emocional va a fortalecer los vínculos que tengas. Equilibra tu sentir con la meditación o escritura.

Caballo: Aprovecha tu año, pero actúa con humildad y no permitas que el impulso tome las decisiones.

Cabra: Igualmente, avanza a tu ritmo; no permitas que la comparación te afecte.

Mono: No actúes sin pensar, organiza las prioridades. Verás crecimiento profesional si eres disciplinado.

Gallo: Prioriza tu bienestar; sé disciplinado en todos los aspectos.

Perro: Planifica a largo plazo y fortalece tus relaciones.

Cerdo: Mantén el equilibrio para que a tu vida llegue la alegría y expansión.

¿Qué signo chino soy yo?

A diferencia de los signos zodiacales, que es por día y mes, en los horóscopos chinos va a depender del año en que naciste. Para que conozcas las predicciones del Año Nuevo Chino 2026 que te corresponden, descubre qué animal eres:

Rata: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra:1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019