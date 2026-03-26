Nunca tengas plantas artificiales en tu hogar; estas son las razones, según el Feng Shui

En los últimos años las plantas artificiales se han convertido en una forma de decoración bastante popular y llamativa para las personas en sus respectivos hogares. Dicho lo anterior, ¿sabías que, de acuerdo con el Feng Shui, esta práctica no es del todo recomendable debido a las consecuencias que puede generar?

Las plantas artificiales no requieren de cuidados adicionales y, además, pueden lucir de forma perfecta en distintos espacios del hogar si lo que quieres es que el mismo se vea decorado y bello estéticamente hablando. No obstante, debes saber que esta situación no es recomendada por el Feng Shui debido a una serie de puntos que debes tomar en cuenta.

¿Por qué no se recomienda tener plantas artificiales en el hogar, según el Feng Shui?

El Feng Shui no es más que una práctica que proviene de China y que guarda estrecha relación con las energías que existen en el hogar. Bajo este contexto, los expertos en dicha filosofía consideran que las plantas artificiales, de cierta forma, podrían afectar el equilibrio energético que hay en el ambiente en el lugar en donde vives.

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En otras palabras, el uso de este producto puede generar que la energía se estanque y, en consecuencia, no fluya libremente por todos los espacios del hogar, un hecho que guarda relación con especies que carecen de vida y que, en síntesis, tienen muchas disparidades con, por ejemplo, tener plantas vivas que transformen el chi de la casa.

Esto se da de tal forma porque las plantas artificiales no atraviesan procesos biológicos y de crecimiento, lo cual hace que la armonía energética del hogar se vea alterada al no tener una fuerza vital. Finalmente, estas plantas artificiales pueden generar un entorno de artificialidad simbólica que influye negativamente en el crecimiento del ser.

¿Por qué las plantas artificiales no son recomendadas visualmente hablando?

Además de lo explicado previamente mediante el Feng Shui, expertos en decoración consideran que las plantas artificiales tampoco son la mejor idea debido a la acumulación de polvo que generan, así como a la energía pesada que suelen tener y que, a su vez, podría convertirse en una especie de bloqueo energético dentro del hogar.