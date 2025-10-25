Este es el pueblo mágico de Guerrero con la playa más bonita, según la IA

Guerrero es un sitio que cuenta con muchos lugares increíbles para visitar. En esta ocasión nos vamos a centrar en un Pueblo Mágico que cuenta con la playa más bonita.

Estamos hablando de Zihuatanejo, que cuenta con hermosas playas como Playa La Ropa y Playa Las Gatas. Estos son sitios que no puedes dejar de visitar.

¿Por qué es tan especial este Pueblo Mágico?

Zihuatanejo es un Pueblo Mágico costero que obtuvo la denominación de Pueblo Mágico en 2023.Entre sus playas destacadas nos encontramos con:

Playa La Ropa: Esta playa es considerada una de las más bellas de la región, es ideal para disfrutar de la arena y el mar, y cuenta con una excelente oferta de restaurantes y hoteles.

Playa Las Gatas: Si bien tiene algunas rocas, se destaca por su agua tranquila y cristalina, perfecta para familias con niños y para practicar esnórquel. Se puede llegar en lancha desde el muelle principal.

Este pueblo mágico tiene una gran popularidad turística pero sigue conservando un ambiente de villa pesquera.

Cuenta con una rica gastronomía local donde se destacan las famosas “tiritas de pescado”.

Va estar buena la afluencia en Playa Las Gatas hoy 🚤 #Zihuatanejo pic.twitter.com/LICGRuoyLb — Ixtapa y Zihuatanejo (@ixyzih) October 18, 2025

Zihuatanejo está ubicado en la Costa Grande de Guerrero, cerca de Ixtapa, ofreciendo un entorno ideal para quienes buscan una escapada a la playa.

Así lucirán las playas de Guerrero en 50 años, según la IA

Ante esto es que la inteligencia artificial ha dado un panorama de lo que será este sitio para dentro de 50 años.

¿Qué cambios tendrán las playas de Guerrero?

Recordemos que la NASA mencionó que en recientes estudios ha informado que el nivel del mar aumentará por el cambio climático.

Impactos del cambio climático

Aumento del nivel del mar: De acuerdo a lo que se estima para dentro de 50 años, habrá una subida significativa del mar por lo que habrá menos arena en la costa. Hay ciudades densamente pobladas podrían perder hasta 100 metros de costa, haciendo irreconocibles las playas actuales.

Erosión costera: Otra de las consecuencias es que debido al aumento de la temperatura y las tormentas más frecuentes e intensas, acelerarán el proceso de erosión. El fenómeno de “mar de fondo”, que ya se ha observado en años recientes, se volverá más común, arrastrando la arena de las playas y dañando la infraestructura de los restaurantes y hoteles.

Fenómenos meteorológicos extremos: Se estima que habrá Huracanes más potentes, como el huracán Otis en 2023, seguirán impactando la región, causando inundaciones y deslaves graves que afectarán tanto a las zonas turísticas como a las poblaciones locales.

