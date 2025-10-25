Estos pensionados del IMSS e ISSSTE van a recibir primero su aguinaldo 2025

Desde el IMSS y el ISSSTE han realizado un ajuste en sus calendarios de pago, correspondiente al último trimestre del año. De esta manera es que ya quedaron definidos los grupos de pensionados que percibirán su aguinaldo 2025, un poco antes que los trabajadores activos.

Pedro Sola, nuestro invitado especial para hablar de ‘Revaloración de los adultos mayores’... ¡Para allá vamos todos! | Mesa de debate [VIDEO] Mónica Castañeda, Pedro Sola, Roberto Hernández y Ricardo Manjarrez, encabezan esta mesa de debate en donde tocamos el tema de la Revaloración de los adultos mayores.

No caben dudas de que esta prestación es muy esperada por los adultos mayores debido a que es un ingreso económico que llega previo a las fiestas decembrinas. Ante esto es que podrán enfrentar los gastos de fin de año.

¿Cuándo cobrarán los jubilados el aguinaldo?

Tanto el IMSS como el ISSSTE, se rigen de manera diferente de acuerdo al régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

Ambas instituciones mantienen reglas diferentes según el régimen bajo el cual se otorgó la pensión, y por ello no todos los jubilados reciben el aguinaldo en la misma fecha ni bajo las mismas condiciones.

De esta manera nos encontramos con el IMSS que realiza este pago únicamente a quienes pertenecen a su régimen previo a la reforma de 1997. Por otro lado tenemos al ISSSTE que lo deposita de manera universal a todos sus pensionados, con un esquema escalonado que comienza incluso desde finales de octubre.

Teniendo en cuenta lo anterior es que los jubilados tendrán su aguinaldo antes que otros sectores, incluyendo trabajadores del gobierno y beneficiarios de otros programas sociales.

¿Quiénes recibirán primero su aguinaldo 2025?

La IMSS paga aguinaldo solamente a los pensionados bajo la Ley 73, vigente hasta el 30 de junio de 1997. El depósito está programado para el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con la pensión mensual correspondiente. En cuanto al monto, equivale a una mensualidad completa del importe de pensión.

Luego nos encontramos con quienes se jubilaron bajo la Ley 97, vigente desde el 1 de julio de 1997,no reciben aguinaldo, ya que su esquema se basa en ahorro individual en Afore, y este tipo de prestación no se contempla en dicho régimen.

Para los beneficiarios del ISSSTE, todos los jubilados y pensionados, sin tener en cuenta su régimen, tienen derecho a cobrar el aguinaldo. Este organismo deposita la prestación en dos etapas:

Primera quincena de noviembre de 2025(primer adelanto del aguinaldo).

Complemento en enero de 2026.

En este caso, el monto total corresponde a 40 días de salario, repartidos en dos depósitos principales.

