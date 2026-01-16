Este es el animal que puede vivir para siempre: FOTOS

El secreto de la inmortalidad es algo que ha producido demasiada intriga entre los seres humanos, lo cual ha generado decenas de historias dentro de la literatura o en otros ámbitos como el cine. Por ello, cuando se habla de este animal como una especie inmortal, muchos creen que es una broma… pero no. Esta es la medusa que mide entre 3 y 5 cm que puede renovarse cada vez que entra en su etapa de vejez.

¿Es cierto que este animal vive para siempre?

El animal que se encuentra en mención es la medusa Turritopsis Dhornii, la cual vivió una popularización entre el mundo científico en 1988, cuando una bióloga alemana la encontró en la costa noroeste de Italia. Esto provocó que la estudiaran y se percataran de cómo tienen la capacidad de rejuvenecer.

Dichas condiciones se observaron en un laboratorio, pues cuando se encuentran en situaciones desfavorables (cambios de temperatura o cambios de salinidad), entran en su etapa juvenil cayendo al fondo del sitio donde residen. Allí se convierten en pólipos y se saltan el proceso natural de la fertilización y las larvas.

Ante eso, las distintas investigaciones científicas encontraron que la clave está en su plasticidad celular. En ese proceso ocurre que una célula madura se transforma en otra célula adulta… esto sin pasar por una célula madre. En ese contexto las células detectan las partes del cuerpo que faltan y se modifican para regenerarlas.

¿El proceso de inmortalidad de este animal podría trasladarse al humano?

Aunque estas medusas no mueren por vejez, sí fallecen por depredadores o algunas enfermedades que puedan contraer. Sin embargo, es sumamente reconocido el interés que la medicina moderna ha invertido en este tipo de procedimientos que tienen ciertos animales.

Desde pensar en contrarrestar algunos malestares dentro de la vejez, hasta asociar el ámbito celular para ayudar con enfermedades sumamente complicadas. Así comparte las intenciones de la ciencia este biólogo italiano llamado Stefano Piraino, de la Universidad de Salento, quien confía en que comprender el proceso de inmortalidad de las medusas podría ayudar a combatir muchas enfermedades graves, incluido el cáncer.