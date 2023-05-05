VIDEO: ¡Medusa gigante, sus tentáculos miden hasta diez metros!

Esta medusa gigante ha sorprendido a todos los científicos por su impresionante aspecto, el cual llaman alienígena por la apariencia de sus tentáculos. Pareciera que esto es sacado de una serie o película de ciencia ficción, pero no es así. Este ejemplar de medusa fue descubierto desde 1910, pero desafortunadamente no se ha podido estudiar a profundidad, ya que muy pocas veces se han captado y podido observar el aspecto y forma de vida de estos ejemplares.

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De los pocos datos que se saben de esta medusa es que sus tentáculos miden aproximadamente diez metros y habita en aguas profundas cerca de la Antártida. Sin duda, la naturaleza nos sigue asombrando de sus creaciones que debemos "ver para creer". Los científicos esperan ver en más ocasiones este tipo de medusas para conocer un poco más sobre su tipo de vida y estudiar sus características físicas que las hacen ver asombrosas con un aspecto poco común a otras especies.