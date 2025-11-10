Qué conviene más, comprar con tarjeta de crédito o débito en el Buen Fin 2025: esto dicen los expertos

El Buen Fin 2025 es una buena oportunidad para aprovechar ofertas y descuentos que las tiendas lanzan para sus clientes. Sin embargo, también es muy importante tener responsabilidad financiera, empezando por elegir si se harán pagos en tarjeta de crédito o de débito, pues cada método ofrece diferentes ventajas.

Respecto a si una es mejor que otra, el sitio especializado Citizens Bank explica que las tarjetas de crédito son una gran alternativa en la mayoría de los casos. Las razones se basan en la protección que brindan a los compradores para cualquier aclaración, los planes de meses sin intereses para ciertas transacciones y los programas de recompensa que suelen manejar en las temporadas de liquidación.

Canva Cuando se usan de forma responsable, las tarjetas de crédito son un gran método de pago

Adicionalmente, tienen a su favor que ayudan a construir un buen historial crediticio (siempre que se paguen a tiempo), y que permiten comprar artículos o viajes para los que no se cuenta con todo el presupuesto al momento. Así que los usuarios pueden acceder a ciertas promociones y cubrir el monto después.

Cómo hacer compras responsables en el Buen Fin 2025

Aunque las rebajas en el Buen Fin 2025 pueden ser muy atractivas, esto no significa que todo deba llevarse al momento. La realidad es que siempre es más conveniente hacer compras de manera consciente, para así evitar deudas impagables que con el tiempo vayan generando intereses.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), explica que se recomienda adquirir a meses sin intereses solo aquellas cosas que se pueden ir pagando sin volverse un problema. Es decir, si el dinero percibido de manera mensual es suficiente para cubrir este monto y los gastos normales.

Canva Tener un presupuesto establecido es una buena manera de no excederse en el Buen Fin 2025

Además, sugiere que lo ideal es fijarse un presupuesto limitado y no excederlo, priorizando aquellas transacciones que sí son urgentes, como podrían serlo un refrigerador o una computadora. Mientras que para los pagos de contado, lo ideal es hacerlo cuando se trate de transacciones para las que sí se tiene liquidez inmediata, caso para el que la tarjeta de débito puede ser mejor que la de crédito.