Las uñas estilo stiletto son algo fuera de lo común y sumamente extravagante, ideales para mujeres que buscan experimentar looks vistosos y que llamen la atención. Si bien es cierto, no es de agrado de muchas por ser tan alargadas y puntiagudas, así como por su fragilidad. Estos 7 modelos con efecto de ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores.

Este estilo se puede llevar en uñas naturales o en acrílicas. Si optas por la primera opción, tendrás que dejarte crecer las uñas por lo menos un centímetro de altura, para así darle la forma. En cambio, si no quieres batallar, la segunda alternativa sería lo tuyo, para así llamar la atención a cualquier lugar a donde vayas. S i buscas algo más sencillo, pero elegante, estos 7 diseños son para ti .

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|Pinterest

1. Nude

Uno de los tonos naturales en el manicure es una buena opción para llevar en este estilo tan extravagante, pues le va bien a todo tipo de piel.

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|IA

2. Marrones Pantone

Es un tono cálido, suave y elegante, ya que mezcla diferentes variantes del café, como cacao y nude. Son sofisticadas y versátiles. Además, fueron tendencia en 2025 y, por qué no, también llevarlas en este 2026.

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|IA

3. Detalles 3D

Una buena opción para resaltar el color de tu elección en el estilo stiletto. Le puedes agregar perlas, relieves y hasta piedritas.

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|Pinterest

4. Diseños abstractos

Otra buena opción para darle un realce a tus uñas y que no luzcan tan básica, aunque con este estilo es muy complicado que pasen desapercibidas.

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|Pinterest

5. French

Un clásico en uñas es este diseño, el cual es un incondicional en el manicure de las mujeres. Puedes llevarlo en el estilo stiletto.

6 diseños de uñas tipo stiletto para looks extravagantes y fuera de lo común|Pinterest

6. Piedritas

Para darle un toque brilloso o elegante a tus uñas stiletto le puedes incrustar piedritas, ya sea en líneas, en la parte de la lúnula o en todo el cuerpo.

¿Por qué usar este estilo de uñas?

El estilo stiletto puede ser tu gran aliado durante la primavera, pues es la mejor época del año para llevarlas. Se pueden utilizar en tallas super grandes o un poco cortas, para hacerlas más cómodos y evitar que se rompan a los días en algún descuido. En los últimos años, ha tomado gran revuelo por estar en tendencia.