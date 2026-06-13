Estos son los 3 principales beneficios de entrenar en el mar, según la ciencia

Para poder mantener una vida saludable, es fundamental llevar adelante una serie de hábitos sanos, como el hecho de llevar adelante una dieta sana, como así también de hacer ejercicio físico constante. Pero, ante la llegada del verano, esto suele mermar debido a las altas temperaturas o a modificar su rutina de entrenamiento, a dejar el gimnasio ante la multitud de gente y por el calor agobiante. En este caso, la ciencia explicó que una de las mejores maneras de mantenerse activo es entrenar en el mar y que estos son los beneficios.

Es sabido que durante el verano, las altas temperaturas pueden incidir en la rutina diaria, en especial en la de entrenamiento, teniendo en cuenta que no se recomienda hacer ejercicio en horarios de tarde, ya que puede causar problemas en la salud; o para los que acuden a los gimnasios, se encontrarán con que están repletos y toman la decisión de dejar de ir a estos lugares.

Para continuar con la actividad física durante el verano y no abandonarla, hay una manera de hacerlo más fácil y que trae muchos beneficios, como el hecho de entrenar en el mar y es que el agua no solo ayudará a combatir las altas temperaturas, sino que transformará cualquier ejercicio en un trabajo mucho más suave para las articulaciones. En este caso, el entrenador Rodolfo Cejas, en conjunto con la ciencia, compartieron los beneficios de este tipo de entrenamiento.

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3 beneficios de entrenar en el mar

Menor impacto en las articulaciones : entrenar en el mar permitirá moverse con menos presión sobre las articulaciones que si lo hacemos en la tierra firme, ya que la flotabilidad del agua reducirá la carga que soportan las rodillas, caderas, tobillos, espalda. Podrás caminar, correr o saltar sobre el agua.

: entrenar en el mar permitirá moverse con menos presión sobre las articulaciones que si lo hacemos en la tierra firme, ya que la flotabilidad del agua reducirá la carga que soportan las rodillas, caderas, tobillos, espalda. Podrás caminar, correr o saltar sobre el agua. Mayor resistencia gracias a la fuerza de agua : ofrece una mejor resistencia natural que obligará al cuerpo a esforzarse más en cada gesto. El agua frenará el movimiento de todas las direcciones, y mover los brazos o levantar la pierna requiere mayor esfuerzo muscular.

: ofrece una mejor resistencia natural que obligará al cuerpo a esforzarse más en cada gesto. El agua frenará el movimiento de todas las direcciones, y mover los brazos o levantar la pierna requiere mayor esfuerzo muscular. Mejora la circulación: la presión que ejercerá el agua sobre el cuerpo ayudará a que la sangre circule de vuelta al corazón. Esto contribuirá a aliviar la sensación de pesadez, piernas cansadas

Otros beneficios