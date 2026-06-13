Los Chefs cuestionan el liderazgo de Jazmín en la gala de salvación: “Para dirigir una cocina, jamás”

El reto de salvación llevó al límite a los cocineros del reality show, pues el hecho de que Antrax, Jazmín y Ramahá tuvieran que liderar a sus respectivos equipos desde el Mundo MasterChef complicó la preparación de los platillos (canelones de res al vino tinto con hongos, soufflé de pollo con espinaca y queso de cabra y pita de res Stroganoff) y una de las salvadas se robó los reflectores por su peculiar forma de dirigir.

Jazmín fue la encargada de liderar el segundo grupo, el cual estaba conformado por María, Ricardo y Diego, que se encargaría de preparar soufflé de pollo con espinaca y queso de cabra; sin embargo, su liderazgo no estuvo a la altura en palabras de los tres paladares más exigentes de México.

Los Chefs coincidieron en que si bien es "muy simpática" y "que lo hace muy bien", jamás sería la indicada para dirigir una cocina. Anteriormente, Poncho Cadena dijo que si hubiera estado en el lugar de los cocineros que recibieron las instrucciones, abordaría a Jazmín para preguntarle si era su amigo o su enemigo. Por otro lado, Adrián Herrera coincidió y agregó él hubiera "quemado todo".

Cabe señalar que pese al desempeño de Jazmín, María, Ricardo y Diego no recibieron comentarios tan negativos en la degustación de sus propuestas.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al quinto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Carmen, Michelle, Lancer, Flor, Pablo; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.