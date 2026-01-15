Esto dice la ciencia sobre cómo superar a tu ex

Las rupturas en los distintos modelos de relación suelen ser golpes bastante fuertes parea algunos. Sin embargo, hay personas que viven con una intensidad total ese tipo de experiencias. En este caso, la ciencia a través de sus aristas de salud mental pueden ayudarte a entender si tienes apego ansioso, cómo superar a tu ex y al mismo tiempo brindarte las herramientas para batallar en el proceso de separación.

Un sujeto le arrebató la vida a su pareja y a su suegra, continua prófugo de la justicia

¿Por qué para muchos es más difícil superar a sus ex parejas?

Obviamente cuando se ama alguien el momento de romper puede ser brutalmente devastador, por eso los que sufren del apego ansioso suelen padecer todavía más. Ellos todo el tiempo temieron porque algo así sucediera y al cumplirse, reciben un impacto muy grande. Al requerir siempre de alguien que los apruebe y de vivir en una constante desconfianza hacia su pareja, hacen que la realidad muchas veces les supere.

En comentarios por parte de los estudios más recientes de la Psicología Conductualy realizados por la Universidad de Harvard, estas personas también presentaron durante toda su relación inestabilidad y dudaron del amor del otro. Además, interpretaron muchas cosas de manera negativa… aunque no hayan sido realmente así.

¿Qué pueden hacer estas personas para superar a sus ex?

Básicamente lo primero es aceptar todos los sentimientos negativos, como pueden ser tristeza, miedo o ansiedad. Y es que reprimir todo lo que se acerca a la cabeza puede ser contraproducente para reacciones futuras. Al mismo tiempo, se recomienda realizar actividades individuales para mejorar la autoestima. Practicar algo donde se sepa que es bueno o simplemente que se disfrute.

Y como siempre, se recomienda buscar la ayuda profesional para contrarrestar todas las cosas negativas que rodean una ruptura. Por lo tanto, estos tres podrían ser beneficios de la ayuda terapéutica.